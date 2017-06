Mitos y realidades sobre los bloqueadores solares

Dermatóloga describe las verdades y falsedades en torno al uso de las cremas o aerosoles que protegen la piel de los dañinos rayos ultravioletas

Como hemos escuchado una y otra vez, las radiaciones solares son responsables de graves problemas de salud, como es el cáncer de la piel, así como de manchas y arrugas prematuras, especialmente en la zona del rostro.

Es por eso que la Asociación Americana de Dermatología (AAD) insiste tanto en el uso diario del bloqueador solar en la piel tanto de niños como de adultos.

Si embargo, para algunas personas, la selección y aplicación del bloqueador solar se transforma en todo un dilema debido a los tantos mitos que se tienen en torno a éste.

La Dra. Paola Rodríguez, especializada en dermatología y vinculada a Kaiser Permanente en Harbor City, California, nos explica a continuación algunos de ellos y deja claro a cuáles debemos prestarle atención.

Entre más capas de protector solar uses, más alta es la protección. FALSO

La protección solar no es acumulativa. Hay que ser generosos a la hora de aplicárselo y usar por lo menos 1 onza –aproximadamente 6 cucharaditas o el tamaño de un vaso tequilero– de protector solar para cubrirse todo el cuerpo. No obstante, hay que replicárselo cada dos horas, usando la misma cantidad.

Sólo debo usar bloqueador solar en verano. FALSO

Es importante protegerse y cuidarse la piel todo el año. Los rayos ultravioletas del sol, conocidos como UVA y UVB, son el factor que más influye en el daño de la piel. Incluso en los días nublados o con poco sol, los rayos UV pueden afectar.

Con dos o tres veces que nos apliquemos protector en la playa es suficiente. FALSO

El número de veces que nos tenemos que aplicar el protector solar depende de cuánto tiempo permanezcamos afuera y si estamos en el agua o sudando. Lo ideal es aplicarlo cada dos horas.

Los filtros solares protegen contra la aparición de arrugas. CIERTO

El uso diario de un protector solar de amplio espectro puede ayudar a reducir el envejecimiento de la piel causado por el daño solar. Los rayos ultravioleta (UV) del sol causan más del 90% de los signos visibles de envejecimiento, incluyendo las arrugas.

Una crema con un factor de protección 15 es suficiente para proteger la piel. FALSO

“Yo recomiendo el uso de una crema con un factor de protección de 30 SPF. Pero, es bien importante elegir un protector solar de amplio espectro que bloquee tanto los rayos UVA como UVB”, detalla la Dra. Rodríguez. “Muchas personas se fijan en el número del factor de protección solar creyendo que un número mayor significa una mejor protección del sol. La verdad es que un protector solar con un SPF de 30 es más que suficiente, ya que todo protector – sin importar el número de SPF que tenga– se debe reaplicar a más tardar cada dos horas”.

En los días nublados se puede utilizar menos crema protectora o con un factor más bajo. FALSO

Aunque el día esté nublado, la intensidad de los rayos UV puede ser igual de dañina. Las quemaduras de sol son causadas por la radiación UV, por lo tanto no importa la temperatura o si es un día con nubes.

Al sumergirse en el agua, el protector solar pierde su efectividad. CIERTO

Por eso hay que replicarse el protector después de salir del agua o si se está sudando mucho. Aunque hay protectores solares resistentes al agua (“water resistant”), éstos solo protegen en un 70% por los primeros 40 o 80 minutos (según lo indique la botella) después de haberse sumergido en el agua.

Hay que aplicarse la crema media hora antes de salir de casa para que haga efecto. CIERTO

Los protectores solares químicos se deben aplicar unos 30 minutos antes de salir al sol para que la piel los absorba bien.

Se puede usar un protector solar que no se ha abierto, pero su fecha de caducidad ya está vencida. FALSO

Si la fecha de caducidad ya venció, lo ideal es botarlo se haya abierto o no. Su uso no hará daño, pero posiblemente no protegerá bien la piel como debe ser.

Cuando se está en la playa, basta con solo usar el protector solar. FALSO

La mejor manera de prevenir los daños del sol en la piel, especialmente cuando se está bajo este entre las 10am y las 4pm (cuando los rayos del sol están más fuertes), es usar accesorios y prendas de vestir que protejan los ojos y la piel —como lo son los lentes o las gafas del sol, los sombreros y los pantalones y camisas de manga larga—, a la vez que se haya aplicado un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30.

Los bloqueadores solares en aerosol son mejor que los de tipo crema. FALSO

La seguridad de los protectores solares en aerosoles no está totalmente comprobada. Desde el 2012, la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), determinó que no hay suficiente información para establecer la efectividad de los protectores solares en aerosol, e investigan su seguridad al ser inhalados de forma accidental. Además, los protectores solares en aerosol pueden causar una resequedad leve en la piel. También hay que tener cuidado con los ojos al rosearlo, ya que puede causar irritación.

A los bebés y niños no hay que aplicarles tanto protector solar. FALSO

La mayoría de las personas acumulan hasta un 80% de su exposición solar total antes de cumplir los 18 años de edad. Los bebés menores de 6 meses de edad NO deben ser expuestos al sol. A partir de los 6 meses se les puede aplicar un protector solar.

“Recomiendo bloqueador solar que solo utiliza los ingredientes de ‘zinc oxide’ o ‘titanium dioxide’ para los niños”, recalca la galena. “No obstante, es recomendable que también se evite la exposición al sol y, de no ser posible, proteger la piel de su rostro y cuerpo con un sombrero, ropa (blusa y pantalón de manga larga) y una sombrilla”.

Seis bloqueadores solares eficientes

De acuerdo con el reporte anual de Consumer Reports, estos son los primeros seis bloqueadores solares que en el 2017 cumplen realmente con los estándares de protección:

1- La Roche-Posay Anthelios 60 Melt-in Sunscreen Milk, al 100% ($36)

2- Equate (Walmart) Sport Lotion SPF 50, al 99% ($5)

3- Pure Sun Defense Disney Frozen Lotion SPF 50, al 98% ($6)

4- Coppertone WaterBabies Lotion SPF 50, al 95% ($12)

5- Coppertone Ultra Guard Lotion SPF 70, al 94% ($12)

6- Equate (Walmart) Ultra Protection Lotion SPF 50, al 93% ($8)