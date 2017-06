Un banquete de festivales de verano

Días completos para explorar delicias culinarias, teatro, danza y noches al aire libre escuchando la música de todo el mundo, son sólo algunas de las atracciones que ofrece NYC esta temporada

Uno de los grandes atractivos de vivir “un verano en Nueva York” es la gran variedad de festivales que se realiza en toda la ciudad.

Días completos para explorar delicias culinarias y noches al aire libre escuchando los ritmos musicales más exóticos, son sólo dos de las actividades que puedes incluir en tu agenda para esta temporada.

Además, la diversidad y la energía de la cultura latina están presentes cada una de estas celebraciones, que no te puedes perder. Revisa los horarios y localidades en donde estarán los artistas y las actividades que sin dudas harán más emocionante este verano.

BRIC Celebrate Brooklyn!

Este festival que cumple cerca de cuatro décadas trae este año un programa repleto de conciertos, grupos de danza y proyecciones de películas, todo completamente gratis, a excepción de algunos conciertos benéficos.

La edición número 39 de esta fiesta ofrece un selecto grupo de artistas que incluye a figuras locales del condado de Brooklyn y a veteranos artistas de todo el mundo. El festival que comenzó a principios de este mes y que se extenderá hasta el 12 de agosto, incluye en su programa 31 presentaciones artísticas. Una de las funciones gratuitas que no te puedes perder es la de la cantante méxico-americana Lila Downs, que tendrá luger el próximo jueves 29. Downs interpretará canciones de su más reciente producción ‘Salón, lágrimas y deseo’, su noveno álbum de estudio. La Orkesta Mendoza abrirá el concierto. En Prospect Park Bandshell, 9th Street y Prospect Park West, Brooklyn. Para más información: http://www.bricartsmedia.org

SummerStage

Uno de los festivales más esperados de la temporada veraniega es sin duda el SummerStage que trae, en coordinación con parques de los cinco condados, más de 100 presentaciones musicales de todos los géneros.

No importa si prefieres recitales de ópera, jazz, rock, mariachis o cumbia, SummerStage tiene contemplada todas las opciones. La trigésima segunda edición del festival arrancó ayer a ritmo de hip hop, pero el plato fuerte para los amantes de los ritmos latinos comienza a partir del ocho de julio con la presentación de la colombiana Totó La Momposina y el mariachi femenino Flor de Toloache (gratis, en el Rumsey Playfield, dentro de Central Park).

A estos artistas le sigue una serie de conciertos con los salseros Frankie Negron, Andy Montañéz y La india. La lista de atracciones latinas también incluye al grupo argentino de rock y reggae Los Pericos, entre otros artistas. El festival gratuito (con la salvedad de las funciones benéficas) se prolongará hasta el 27 de agosto. Para más información: www.cityparksfoundation.org

Famous Food Festival

Este domingo 25 tendrás la oportunidad de saborear, durante todo un día, los más exóticos platos y de descubrir nuevas propuestas artesanales. Se trata del Famous Food Festival, un evento local que se presenta de forma itinerante por diversas ciudades del país.

El Famous Food Festival es un evento consagrado al buen comer, que además incluirá en su oferta piezas de arte, antigüedades, artesanías, joyería y muebles y que se realiza en colaboración con el mercado Gran Bazaar. El festival está dirigido a toda la familia y en su apertura contará con 40 estanterías de comida de las más diversas culturas y más de 100 vendedores de productos no comestibles. De 10 a.m., hasta las 5:30 p.m. El festival se desarrollará en el 100 West, de la calle 77 y Columbus Avenue. La entrada es gratuita. Para más información: http://www.famousfoodfestival.com

Festival de cine de Bryant Park

El HBO Bryant Park Summer Film Festival ofrece románticas noches de cine bajo las estrellas. Esta serie, que ya está en marcha desde el pasado día 19, presenta películas para toda la familia todos los lunes y hasta el día 21 de agosto. Este próximo lunes 26 toca la cinta ‘On The Town’ y el siguiente encuentro traerá la cinta ‘The Muppets Take Manhattan’.

Para asistir junto a toda la familia a este festival, que es completamente gratis, es recomendable llegar temprano y con sábana en mano, para asegurar un buen puesto. Desde las 5 p.m., estará disponible la entrada al área y entre las 8 y 9 p.m., comenzará la proyección de películas. Antes de ver la presentación de los filmes habrá una antesala musical titulada ‘HBO Dance’. En el 41West de la calle 40. Para más información: http://www.bryantpark.org

Lincoln Center Out of Doors

El festival de conciertos al aire libre de Lincoln Center es una cita imperdible esta temporada. La serie de espectáculos, que cumple 47 años, incluirá un plato fuerte de artistas latinos que traerán los más contagiosos y variados ritmos a escena.

El programa de este año ofrecerá la oportunidad de asistir a conciertos con la cantante de pop rock Natalia Lafourcade, Xenia Rubinos y Roberto Lange, mejor conocido como ‘Helado Negro’, entre otros artistas. Lincoln Center Out of Doors, que toma lugar en las plazas de Lincoln Center, también traerá poesía, una colaboración con el Teatro Pregones y funciones de danza. Todas las actividades son gratuitas. El festival comenzará el próximo miércoles 26 de julio y continuará hasta el domingo 13 de agosto. Para más información: http://www.lincolncenter.org

Summer on the Hudson

Este festival anual tiene la particularidad de que combina las más variadas formas de entretenimiento con temas de salud y ejercitación, motivando también a crear un contacto directo con la naturaleza. El Summer on the Hudson (en Riverside Park) brinda múltiples formas de pasarlo bien sin gastar un centavo y con unas vistas espectaculares del Río Hudson.

Una buena ocasión para disfrutar del aire libre y la música y de mantenerte en forma. Este encuentro trae clases de yoga, pilates, zumba y rutinas especializadas para tonificar los músculos y quemar calorías al máximo. Este sábado 24, por ejemplo, en horario de 11 a.m. a 3 p.m., puedes integrarte a una singular actividad que transportará tus sentidos a las afueras de la ciudad. El Summer on the Hudson en coordinación con el Urban Park Rangers te invita a pescar (atrapar y soltar) mientras escuchas música de la banda de rock The Fuzzy Lemons. El Urban Park Rangers proveerá a los participantes con los equipos necesarios. Entre las calles 125 y Marginal en West Harlem Piers. Para más información: http://www.nycgovparks.org