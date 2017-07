Amenazan de muerte a periodista que reveló identidad del creador del video de Trump golpeando a CNN

El autor del controversial video es el usuario de Reddit bajo el nombre de HanAssholeSolo.

El reportero que reveló el usuario de Reddit que creó el video del presidente Donald Trump golpeando a un luchador con el logo de CNN en la cabeza ha denunciado amenazas de muerte en su contra.

Jared Yates Sexton, un periodista y profesor de la Universidad del Sur de Georgia, informó este domingo que el autor del video que le dio la vuelta al mundo era el usuario de Reddit bajo el nombre de “HanAssholeSolo.”

Sexton tuiteó el lunes que había recibido un buen número de amenazas en su contra, a menudo acompañado con referencias antisemitas y nazis.

El periodista había informado sobre los frecuentes mensajes amenazantes de este usuario en esta plataforma social en la que recientemente publicó una lista completa de los empleados judíos que hacen parte de la cadena de noticias CNN.

Yesterday I broke the news that the guy who made Trump’s CNN gif also created an antisemitic meme and was obviously racist. 2/ — Jared Yates Sexton (@JYSexton) July 3, 2017

In the wake of that, I received numerous threats. I was told people wanted to shoot, strangle me, hang me, throw me out of a helicopter 3/ — Jared Yates Sexton (@JYSexton) July 3, 2017

“Esto es sólo va demasiado lejos”, dijo la comentarista conservadora de CNN, Ana Navarro. “El presidente de los Estados Unidos está incitando a la violencia contra la prensa libre. En Estados Unidos, no podemos tolerarlo”.

“Este entorno es la creación del hombre en la Casa Blanca”, dijo Sexton. “Hay críticas válidas de los medios de comunicación. Cuando empiezas a llamar a un grupo de personas enemigos del país, esto es lo que sucede. Cuando se les llama escoria, esto sucede”.

Sexton culpa de este hostil ambienta al director de INFOWARS, el locutor de radio Alex Jones, que le dice a sus oyentes que los principales medios de comunicación son pedófilos y adoradores de Satanás.

But make no mistake, there’s something growing in this country, and it is very, very ugly. 17/17 — Jared Yates Sexton (@JYSexton) July 3, 2017