La descarga de pistolero de El Bronx por Facebook Live contra el NYPD

Un video en la red social evidencia el disgusto de Alexander Bonds con los uniformados

En una transmisión en vivo a través de Facebook, Alexander Bonds (34), el sospechoso de balear fatalmente, este miércoles, a una agente en El Bronx se expresó contra los miembros de la policía.

Bonds, que fue ultimado por agentes luego de haberle disparado a Miosotis Familia (48) mientras ésta se encontraba junto a otra agente en la patrulla del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

En el video de septiembre al que hacen referencia varios medios locales, el afroamericano hace comentarios homofóbicos al dirigirse a los uniformados.

“Los policías son mari***es y ahí no hay truco”, indica el hombre al principio del video de 11 minutos que revisan las autoridades más no ha sido develado.

Bonds también menciona a dos de las principales pandillas que se disputan territorio en NY.

“No piensen que cada hermano, primo o tío que entra a la cárcel es por culpa de Blood o Crip”, plantea. “La Policía mata y dice que el reo fue el que mató”.

“Ni***rs no lo vamos a aguantar más, Sr. Oficial. Estoy aquí para decirte…solo mantén tu c**o lejos de mí”, indica en tono de amenaza.

“Yo no estoy jugando, Sr. Oficial. No me importan los 100 agentes que estén viendo esto”, agregó.

“Me rompieron las costillas sin ninguna razón… así que vamos a temblar. Nosotros vamos a hacer algo. No podemos estar muriendo de gratis, siendo violados de gratis, solo para que ellos ofrezcan dinero por tu silencio. ¿ Eres estúpido? Yo no quiero el dinero. Yo quiero justicia”, argumenta.

El historial delictivo de Bonds incluye seis arrestos, incluyendo uno en el 2001 por una agresión contra un oficial de la policía.

En el 2006 fue sentenciado a siete años de prisión por un robo en la ciudad de Siracusa, en el norte del estado de Nueva York. Estaba en libertad condicional desde mayo de 2013.