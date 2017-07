Chiquis Rivera anuncia ‘llegada de bebé’ en octubre

La hija de "La diva de la banda" soltó la noticia con mucha emoción

Chiquis Rivera sigue impulsando su carrera en los medios, ya sea en su reality show “The Riveras,” como juez en “La reina de la canción”, o como cantante. La hija mayor de la fallecida “Diva de la Banda” hizo un anuncio que dejó boquiabiertos a muchos y es que anunció la “llegada de bebé” para el mes de octubre y ya tiene nombre para el.

Pero no se asusten porque la intérprete de “La Malquerida” hablaba de un nuevo disco que ya está preparando en lanzar próximamente.

“Estoy enfocada en mi carrera, en mi música y en mi ‘bebé’ que viene en octubre… Mi ‘bebé’ que se llama ‘Entre botellas’, eh, no vayan a salir con otras cosas”, dijo Chiquis a Univision.

Rivera se encuentra en México promocionando su más nuevo sencillo “Horas extras” que es parte del disco “Entre botellas” que será “pura banda”.

“Estoy feliz de visitar México, llegamos el sábado para presentarnos el domingo en Toluca. Es la segunda ocasión que lo hago para cantar y pues me sentía nerviosa por ver la respuesta de la gente, pero afortunadamente todo salió bien y hasta me pidieron ‘¡otra, otra!”, acotó.

Sobre su nueva canción esto fue lo que dijo: “La canción tiene una letra medio feminista, por así decirlo, pero no está dirigido para ‘echarle’ a los hombres, más bien son cosas que he vivido. Fue un tema que me gustó mucho, autoría de Poncho Arrocha y cuando me mostró la letra me encantó y dije ‘De aquí soy, va a ser mía’”.