Luc Besson: “Vi en Cara Delevingne lo mismo que en Natalie Portman”

El director francés estrena “Valerian and the City of a Thousand Planets” con la modelo como estrella

Desde los años 80, Luc Besson nos lleva sorprendiendo con películas como “León, el profesional”, “The Fifth Element” o “Lucy”. Descubrió para el cine a Natalie Portman y a Milla Jovovich, y ahora, con su arriesgada fantasía futurista “Valerian and the City of a Thousand Planets”, espera apuntalar la carrera como actriz de Cara Delevingne, más conocida hasta ahora por su trabajo como modelo.

El cineasta francés nos atendió por teléfono recién llegado a Los Ángeles para promocionar el estreno de “Valerian” este viernes 21 de julio, “tras cinco días de vacaciones en el mar después de cinco años de trabajo”.

“Tomé un día de vacaciones por cada año de trabajo”, ríe Besson, de 58 años.

Pregunta: “Valerian” nace de un cómic francés de finales de los años 60…

Luc Besson: Todos los miércoles yo esperaba el cómic “Pilote”. Un día traía las dos primeras páginas de “Valerian” y me volví totalmente adicto. Esa joven pareja de dos agentes espaciales viajando a través del tiempo y del espacio… Ella era tan linda y tan fuerte… Me enamoré de ese cómic desde el principio.

P.: ¿En ese momento ya pensaba que terminaría en el mundo del cine?

L.B.: No, eso fue mucho antes. Tenía 10 años cuando leía “Pilote”. Yo decidí que me dedicaría al cine cuando tenía 17. Pero nunca pensé en hacer “Valerian”, en realidad. Me vino a la cabeza cuando Jean-Claude Mézières (dibujante de “Valerian”), cuando estábamos trabajando en “The Fifth Element”, me dijo: ‘¿Por qué no haces Valerian?’. No había pensado en ello antes, porque para mí era imposible. Eran tres personajes y nueve mil aliens, no había forma de hacerlo. Pero él puso la semilla en mi cabeza hace 20 años, y poco a poco me fui acercando al proyecto. Compré los derechos hace 10 años y me tomé mi tiempo porque quería hacerlo bien.

P.: ¿Por qué esperó tanto?

L.B.: Esta película no se podía hacer hasta hace cinco años. “Avatar” lo cambió todo. (James) Cameron, con la creación de esta nueva tecnología, le dio las herramientas a otros directores para poder hacer otras historias. Pero antes de “Avatar” no se podía hacer “Valerian”, era imposible.

P.: “Valerian” recuerda a “Avatar” en algunos momentos, al menos visualmente.

L.B.: No hay tantos puntos comunes entre las dos. Pero sí comparten la energía, el amor por otros mundos positivos, no negativos. Porque la mayoría de los superhéroes hoy están en mundos oscuros, deprimentes.

P.: La historia transcurre en Alpha, un planeta en el que conviven todas las civilizaciones y especies… Si los humanos no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿cree que es posible un mundo como Alpha?

L.B.: Sí. Piensa en la civilización hace mil años. En cuanto gente de diferente color se veían, empezaban a matarse. Hoy, aunque no es perfecto, todo el mundo puede montarse en un avión, trabajar en una empresa… hay derechos humanos para todos. Vivimos más juntos que hace mil años. Así que espero que el primer alien llegue pronto. Porque en cuanto llegue, todos nos vamos a sentir como hermanos.

P.: Está convencido que hay otras formas de vida ahí afuera, ¿verdad?

L.B.: Hay cien millones de trillones de soles en el Universo. ¿Realmente crees que estamos solos?

P.: Arriesgó con el elenco. Con un actor joven y poco conocido como Dane DeHaan, y con Cara Delevingne, que viene del mundo de la moda…

L.B.: Los conocí y supe –porque es mi trabajo– que eran perfectos para este trabajo. Cara no es una modelo. Cara es una actriz natural desde que nació que se convirtió en modelo por casualidad. En cuanto la conocí y empecé a hacerle pruebas, lo vi. Vi en ella lo mismo que vi en Natalie Portman o en Milla Jovovich. Te aseguro que es actriz y buena. Creo que llegará muy muy lejos.

Y Dane, todo el mundo sabe que es un buen actor. Para mí era perfecto porque no estaba buscando a un tipo musculoso o a un superhéroe. Quería a alguien frágil, a veces un poco estúpido, arrogante, con mucha suerte… alguien muy humano que si tuviera que dar la vida por Laureline (el personaje de Delevingne), moriría sin duda. Pero por otro lado engaña al resto. Es un tipo normal.

P.: Y también está Rihanna en la película…

L.B.: Cuando pensé en el personaje de Bubble, me dije: “La mejor persona para hacer de Bubble es Rihanna”. Fue mi primera idea. Localicé a su manager y le pregunté –porque Rihanna es una súper estrella mundial– si estaba interesada en participar en una película. Me contestaron que sí y que estaría encantada de conocerme porque le gustaba mi trabajo. El resto fue fácil. Ella se sintió cómoda porque había visto mi trabajo con otras actrices. Me sorprendió lo sencillo que fue trabajar con ella. Realmente me dejó moldearla, mostró una mente muy abierta, dispuesta a hacer de todo. Estuvo fantástica en el papel. Nadie creía que pudiera actuar así, ser emocional, divertida… y ella lo demostró.

P.: En este punto de su carrera, ¿qué le motiva para comenzar un nuevo proyecto y dedicar tantos años?

L.B.: Mi única motivación es: ¿puedo ser mejor mañana que ayer? Me encanta ese reto, es casi como un juego. ¿Puedo hacerlo mejor?, ¿qué puedo probar? Sólo estoy luchando conmigo mismo. No trato de ganar ni de competir con nadie. Sólo trato de hacer lo mejor que puedo, porque es divertido. Prefiero arriesgarme. La narrativa de “Valerian” no es la del típico cómic de Marvel. Es muy diferente, pero al menos es original y nuevo. Prefiero hacer eso.