La Víbora: Pepe Aguilar, ¿para qué te metes con los del pasito?

Huy, la cosa ya se puso fea entre Pepe Aguilar y los intérpretes del pasito duranguense. Todo por unos comentarios que hizo el Grandote de Zacatecas acerca del pegajoso y mega enfadoso género. ¡Ups!, sin querer queriendo ya me puse del lado de Pepe. Pero bueno, solo espero que Marisol Terrazas y Alacranes Musical no hablen de mí como lo hicieron del hijo de Antonio Aguilar.

Para ponerlos en contexto, por ahí surgió una grabación –no está claro dónde ni cuándo sucedió– en la que Pepe decía que el pasito duranguense era una “explotación desvergonzada de un concepto comercial”, y que “no necesariamente va acompañada de talento”, que los intérpretes de esta música, como Marisol y Alacranes, nomás tomaban canciones famosas, las reversionaban y era todo.

Pues ya se imaginarán lo que esto ocasionó cuando llegó a oídos de los miembros de estas bandas –Marisol es integrante de Horóscopos de Durango–. Sí: ardió Troya.

La primera en respingar fue Marisol, quien subió a su cuenta de Instagram la mentada grabación. En su post, la rubia de Horóscopos comentó: “Pues wow. No hay pedo. Sigo haciendo lana para muchas familias con este género naco”. Luego puso las etiquetas “#rockerofrustrado” y “#wasafan”, en referencia al intento fallido de Pepe de cantar rock y a que ya no es admiradora del intérprete.

Luego fueron los Alacranes, que en una entrevista dijeron que a lo mejor Pepe estaba frustrado porque como rockero no le había ido bien, y en un momento hasta se burlaron de la situación del hijo mayor del zacatecano; dijeron que andaba de pollero –¿recuerdan a José Emiliano Aguilar, que fue detenido cuando intentaba cruzar a varios inmigrantes por la frontera de Tijuana, verdad?– pero ayudando a chinos, y no “a la raza”, en relación con la nacionalidad de los indocumentados que trató de introducir ilegalmente a Estados Unidos.

Así el drama con este tema del pasito duranguense. Por cierto que todavía no hemos escuchado la versión de Pepe, pero seguramente saldrá con otro bazucazo como respuesta, porque así es él. Ya les estaré contando la continuación de este lío.

En otros temas, no hay peor cosa que un ex ardido. Y si no lo creen pregúntenle a Ninel Conde, quien ya no haya la puerta con el último de los fulanos con el que se involucró, Giovanni Medina.

El tipo ese, a quien desde tres millas de distancia se le nota que es un patán, anda desesperado porque supuestamente el Bombón Asesino no lo deja ver al hijo que tienen en común, y por eso, además de hablar pestes de ella con los medios, la ha acusado de que descuida al niño.

Pero eso no es todo, ahora el tipejo le está exigiendo manutención a Ninel, ¿lo pueden creer? ¿Y saben qué pienso? Que la Bombón se lo merece por meterse con gañanes como Giovanni. O más bien, ambos se merecen. He dicho.