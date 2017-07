Conmovedor mensaje del hijo del cantante de Linkin Park antes de su suicidio

Tyler Bennington hijo del famoso cantante de Linkin Park le escribió una desgarradora nota a su padre un mes antes de su suicidio.

En el mensaje garabateado el hijo de 11 años del cante le suplica a su padre que “amara la vida”.

“Papá disfruta de tu ensayo, o lo que sea que vas a hacer hoy. Ama la vida porque es un castillo de cristal (en referencia a una canción de Linkin Park)”, decía la nota que Tyler escribió a mano en un post-ti y que pegó en la taza de café de su padre.

La esposa del cantante, Talinda Bennington, publicó una foto de la nota en Twitter y escribió: “Nuestro Tyler es el mejor”

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U

— Talinda Bennington (@TalindaB) June 2, 2017