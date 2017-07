Hombre se masturba en el Subway viendo porno entre niñas actrices del musical Matilda

La madre de las pequeñas no se percató hasta que el hombre se bajó tras ellas y comenzó a seguirlas por la calle

Una niña de 11 años y otra de 14 vestidas con el vestuario del musical de Broadway, vivieron una perturbadora experiencia cuando un hombre se sentó entre ellas en el Subway para ver pornografía y manosearse el pasado domingo.

Las pequeñas se subieron en un tren 1 atestado de pasajeros en Penn Station junto a su madre, y vivieron una pesadilla que comenzó con el hombre, de unos 40 años, sentándose entre las dos mirando pornografía en el celular con una mano y manoseándose por encima de la ropa con la otra.

Las niñas se levantaron horrorizadas y se cambiaron de asiento sin decir nada a su madre, que andaba distraída por el tumulto y no se percató de lo que estaba ocurriendo. El hombre las siguió hasta el final del tren, donde continuó toqueteándose. El tema escaló cuando el pervertido se bajó el pantalón y se frotó contra la pierna de una de las niña, de acuerdo con el relato de The New York Post.

Las víctimas se bajaron del tren con su madre en Greenwich Village y el sujeto continuó siguiéndolas por la calle. Las dos menores contaron a su madre lo que acababa de ocurrir y se metieron de manera inmediata en la primera bodega que encontraron, donde un trabajador las ayudó y obligó al sujeto a marcharse. Al ser confrontado, el hombre huyó por la calle Christopher.

La familia denunció los hechos al Departamento de Policía (NYPD), que todavía está en su búsqueda.