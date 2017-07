Fotos: ‘La Reata’ se deja ver en topless e infarta las redes

Jamás dejes de desafiar a aquel que levanta la vista sobre ti… no existe ser más hermoso que tú, mujer… y no hay instinto más preciso con el que nacemos que aquel que forjamos con lucha. Antes que un Fulano tome una decisión, empoderate… #ingridbrans #empoderate #empoderatemujer #sedueñadeti #tudecides #nadieesdueñodetusdecisiones #womanpower #strogwoman

