Conoce el lago rosa que está ubicado a unos cuantos metros del mar

O Lago Hillier, na Austrália, é um verdadeiro mistério. Isso porque ninguém sabe com 100% de certeza porque ele é cor de rosa. Os cientistas suspeitam que tem a ver com as bactérias que habitam o local, mas nada confirmado até hoje. A explicação pode não existir, mas que ele é um espetáculo rosado…ah, isso é!

