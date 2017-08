Responde Romeo Santos a quienes creen que es gay

"Préstame a tu mujer", dice

En una industria en la que los artistas deben su fama tanto al éxito de su música como a su actividad en la esfera virtual, Romeo Santos tomó la arriesgada decisión desde su desembarco en Instagram de no compartir ninguna publicación sobre su vida personal, y de momento no le ha ido nada mal. Sin embargo, esa misma privacidad ha hecho que más de una vez algunos de sus 10 millones de seguidores haya cuestionado su orientación sexual sin importar cuántas veces repita que no es gay.

De todas las ocasiones en que se ha visto obligado a aclarar que a él no le gustan los hombres, en ninguna había sido tan explícito como en su nuevo tema ‘Sin Filtro’, de su álbum ‘Gold’, en el que canta literalmente: “Yo solo creo en Dios / Y si me crees m*rica, préstame a tu mujer”.

“Estoy seguro de que la gente va a escuchar esos versos finales y va a decir: ¿Por qué sigue hablando de que todos dicen que es gay? Sé que muchos me aconsejaría que ignorara el tema, pero lo cierto es que hay momentos en los que escucho un compás y me siento inspirado. Y entonces encuentro una forma creativa de decirles a todos: Que os jo**n”, se defiende divertido al respecto el intérprete de ‘Propuesta indecente’ en una entrevista a Billboard.

Al margen de lo mucho que le moleste que ‘inventen’ sobre su vida privada sin pruebas al respecto, el Rey de la Bachata también quiere dejar muy claro que él apoya y valorar enormemente al colectivo gay, y especialmente a sus fans que forman parte del mismo.

“Amo a los heterosexuales y a los homosexuales: yo no divido, amo al que me ama a mí”, asegura en otra entrevista de su gira promocional al portal InfoBae.