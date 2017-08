Trump defiende en Twitter su controversial reforma migratoria y las redes se rebotan

Un ambicioso y controversial proyecto de reforma migratoria fue presentado hoy el Congreso con el apoyo del presidente Donald Trump, levantando ampolla en amplios sectores.

La ley conocida como Reforma de la Inmigración Americana para una Fuerza Económica (RAISE) reduciría a la mitad la entrada de inmigrantes legales permanentes a lo largo de la próxima década.

Trump, que durante la campaña electoral prometió reformar el sistema migratorio del país para que estuviera “basado en el mérito”, anunció su apoyo a la propuesta legislativa que cambiaría el sistema de concesión de permisos de residencia permanente y eliminaría la “lotería” global que sortea visados cada año.

“Esto representaría la reforma más significativa a nuestro sistema de inmigración en medio siglo”, aseguró el presidente ante la prensa en la Casa Blanca.

Por su parte los solicitantes de futuros permisos de residencia permanente tendrían mayor prioridad si “hablan inglés”, si son independientes financieramente y si tienen habilidades que “contribuyan a la economía”. El propósito de este sistema, según Trump, es “limitar el ingreso de mano de obra poco calificada y no calificada a Unido Estados “.

Poco después de su anuncio Trump se volcó a Twitter para sacar pecho por controversial proyecto de ley diciendo que EEUU será un “sistema de inmigración basado en el mérito que protege a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses”.

I campaigned on creating a merit-based immigration system that protects U.S. workers & taxpayers. Watch: https://t.co/lv3ScSKnF6 #RAISEAct pic.twitter.com/zCFK5OfYnB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2017