Jueves de eventos gratis en NYC

La Gran Manzana te ofrece una gran variedad de planes gratis o a bajo costo

Para los amantes del séptimo arte, el baile, el teatro, la comida y demás hay una gran variedad de planes que se podrán disfrutar. Encuentra por temas lo que NYC ofrece hoy.

Cine

Un plan para el atardecer. ¡Luces, cámara y acción! Elige tu película y la ubicación que más te convenga.

The Karate Kid (1984). Ubicación: Union Square Park’s North Plaza

Toy Story (1995). Ubicación: Centro de recreación Tony Dapolito (West Village)

Splash (1984). Ubicación: 28 Liberty Plaza (Fidi)

¡Ah, y no olvides reclamar tus crispetas gratis. Las palomitas de país van por cuenta de los organizadores del evento!

Footloose (1984). Ubicación: Heckscher Playground (Bushwick)

Nine to Five (1980). Ubicación: En el pier 1 de Brooklyn Bridge Park

Poetic Justice (1993). Ubicación: Herbert Von King Park (Bedford-Stuyvesant)

Rogue one: a star wars story (2016). Ubicación: Highbridge park (Washington Heights).

Teatro

Hoy y el próximo jueves, serán los últimos dos días de Broadway in Bryant Park, un evento que tiene lugar a las 12:30 pm. Acá encontrarás pequeñas muestras de obras originales como Miss Saigon, Chicago, Broadway Dreams y Natasha, entre otros.

Música

* Los jueves, hasta el 24 de agosto, encontrarás música en el muelle norte de yates de Battery Park a las 5:30pm. Con música clásica que hoy le abre las puertas al Tango, podrás disfrutar de una excelente tarde. Hoy la velada iniciará con los sonidos de Knickerbocker Chamber Orchestra.

* Los jueves hasta el 28 de septiembre, bajo el Manhattan Bridge se celebra un evento para niños y adultos. Con actividades variadas. Música, danza y más encontrarás la posibilidad hasta de tomar clases gratis.

* Si eres amante del jazz no te pierdas el último show del año en Socrates sculpture park que en homenaje a Louis Armstrong contará con música del trompetistas Joey Morant de ’hot lips’. En el sitio habrá comida a la venta.