5 filmes originales que Netflix estrena en agosto

Los títulos en este listado no te los querrás perder

Foto: Daniel J. Edelman, Inc FTP Site / Daniel J. Edelman, Inc FTP Site. Netflix

Si te gustaron producciones como Orange is the new black, Stranger Things y Marcopolo, entre otras series, documentales y filmes originales de Netflix, debes ver lo nuevo que traen para este mes.

Sobreviviendo a Escobar – Alias JJ

Si te gustó la historia de Pablo Escobar, sin que esto signifique que admires al personaje original, la acción de esta serie te va a encantar.

Icarus

¿Recuerdas el escándalo de doping en el que Rusia se vio envuelto?

En este documental de 2 horas, Icarus cuenta la historia que hay detrás del bochornoso escándalo de doping que se destapó en los juegos olímpicos de Rio 2016. Rusia captó la atención del mundo entero para ese entonces, pero no fue el único país afectado por el uso de las sustancias. Conoce la historia y a los responsables de este escándalo. Al aire el 4 de agosto de 2017

Atypical

“Quien dijo que “la práctica hace la perfección”, era un idiota. Los humanos no pueden ser perfectos , porque no somos máquinas. Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace mejor”: Atypical

Esta serie cuenta la historia de un joven autista, estudiante de bachillerato, que despierta interés por relacionarse a un nivel de pareja. Su interés por relacionarse con nuevas personas lo lleva a descubrir nuevas facetas de su personalidad.

Maz Jobrani: Immigrant

Este show de comedia, en inglés, es para disfrutar de la política actual norteamericana y ver la realidad del día a día de los inmigrantes. Dale un espacio al humor.

Wet Hot American Summer: Ten Years Later

Una comedia que recuerda la producción original y que te transportará a lo que es un reencuentro con amigos, 10 años después.