Video: Rafa Márquez niega todo vínculo con el narco y afirma que este es su partido más difícil

El capitán del Atlas y de la selección mexicana se desmarcó de las acusaciones que se le imputan. "No los voy a defraudar", dijo categórico

El futbolista Rafael Márquez negó categóricamente los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo relacionan con la organización criminal “Flores”.

El capitán del Tricolor pidió respeto para su familia y dijo que buscará aclarar estos hechos en conferencia de prensa en las instalaciones del Atlas.

“Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas”, expresó el “Káiser”.

“Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me enfocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados. Aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones en las que se me han mencionado y ventilado en diversos medios de comunicación.

“También quiero ser muy puntual en apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que me sea posible y mantener informados a los medios de comunicación de esta situación.

“Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil e intentaré esclarecer esto en cuanto se pueda y sea el Rafael Márquez que ustedes conocen”, dijo el defensa del Atlas.

Márquez agradeció las muestras de apoyo y cariño.