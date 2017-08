Video: Xuxa revive a Marilyn Monroe

La "Reina de los bajitos" impresionó con su tributo a Monroe

La Reina de los bajitos volvió a ser noticia: para el reality show de baile “Dancing Brasil”, Xuxa se puso en la piel de Marilyn Monroe y provocó la ovación del público. Con el vestido blanco más emblemático que usó la actriz, la rubia imitó la performance de “I Wanna Be Loved By You”, tema que Monroe cantó para la película de 1959 “Some Like It Hot” (Una Eva y dos Adanes).

Hacia el final, la imitación obviamente incluyó el vuelo de su vestido sobre la alcantarilla, escena icónica que no corresponde a aquel film sino a “The Seven Year Itch” (La comezón del séptimo año, de 1955). Ahí, el parecido entre ambas rubias es insoslayable.

Xuxa continúa su trabajo en los medios de su país y causa furor en las redes sociales, donde las fotos y videos de su “momento Marilyn” tuvieron gran repercusión. Antes de salir a escena en el programa, publicó una foto portando el “look” de Monroe, donde puede verse que también incluyó el lunar representativo de la actriz en su disfraz.