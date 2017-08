Colt, el perro entrenado para proteger a su dueña si sufre convulsiones

Cada vez más los perros son usados en terapias y para prevenir accidentes de personas enfermas

Los perros son la opción de muchos al momento de elegir una compañía. Cada vez más animales son usados en terapias y, en el exterior, más casos revelan los resultados positivos de los perros.

En Colorado Springs, Estados Unidos, vive una joven llamada Janaye Kearns. En 2012 sufrió una lesión cerebral y, según cuenta ella en su canal de YouTube, cualquier pequeño golpe en la cabeza supone un gran peligro, que se se incrementa por sufrir convulsiones. ¿Cuál fue la solución que encontró para minimizar el riesgo? Encontró a Colt, su perro de alerta médica.

“Así es como Colt entrena para bloquear mi cabeza durante las convulsiones”, explica Kearns en la descripción del video publicado el 21 de junio y que ya tiene más de 1 millón de vistas.

Las imágenes muestran cómo practica con el animal y también aclara que se trata de una recreación y que no está sufriendo convulsiones realmente. “Tengo que comprobar lo que sabe para estar segura de que sigue haciéndolo de manera fiable”, explica. “Durante un ataque de convulsiones es como si yo no estuviera ahí, así que no podría saber si ha hecho bien su trabajo o no”.

“Puedo llevar una vida casi normal gracias a mi perro”, cuenta Kearns en la descripción de otro video en el que se ve cómo reacciona este ante las convulsiones.

El entrenamiento que aparece en el vídeo, reconoce Kearns, no sale del todo bien. “Es casi una toma falsa”, cuenta, “el suelo era súper resbaladizo y le cuesta un rato largo colocar su cuerpo bajo mi cabeza”. Por eso se siente orgullosa de él. “Nunca deja de intentarlo, siempre mira para comprobar que estoy a salvo y sigue intentándolo hasta que lo esté”.

Colt no es el único

Según informó el diario El País, en España, la Universidad de Alicante cuenta con su propio proyecto de perros de alerta médica para convulsiones en caso de epilepsia. “Se entrenan durante un año y el adiestramiento comienza cuando tienen dos o tres meses”, explica Miguel Martínez, adiestrador de animales del proyecto. Por el momento, han entrenado a tres perros mientras asegura al medio español que son los primeros del país.

“El entrenamiento es un traje a medida según lo que necesite el usuario”, revela Martínez. Hasta el momento, no han entrenado a ningún perro para que bloquee la cabeza de la persona que convulsiona, como en el caso de Kearns, pero sí para que se pare delante de una persona afectada en caso de ataque estando de pie. “Así la persona no puede seguir caminando y, en caso de caída, el dueño cae sobre el perro [se utilizan razas grandes para que el animal tampoco sufra daño], evitando golpes”. También trabajan para que el animal presione un botón de emergencia que avise de la situación a los familiares en caso de convulsión.