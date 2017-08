La Víbora: El futuro para Julión y Rafa Márquez está pelón

A nuestra serpiente experta en entretenimiento no se le escapa nadie

Desde ayer no he dejado de repetir, Oh Em Yi. Bueno, para que me entiendan, OMG. Ya se imaginarán por qué. Pues sí, porque dos de los ídolos –no míos– mexicanos están en un embrollo tan difícil, que nadie sabe cómo podrán salir de eso. Sí, me refiero al astro del fútbol, Rafael Márquez, y al “ejemplo para la juventud”, el cantante Julión Álvarez.

Hasta ahora todos son supuestos, pero como ya han de saber, a este par el gobierno de Estados Unidos los está ligando con narcotraficantes. Y bueno, ustedes saben, cuando los gringos dicen algo, es casi, casi porque tienen los pelos de la mula en la mano.

¿A poco no se les hace curioso que en el arbolito que dio a conocer el Departamento del Tesoro, en donde están las fotos de los supuestos criminales que colaboran con el capo Raúl Flores Hernández, estén las de Rafa y de Julión? O sea, ¿años y años de investigaciones como para que esto sea un error, como alegan estas “celebridades”? I don’t think so.

Lo que me mató de risa fue la metida de pata de Enrique Peña Nieto, que el día anterior al anuncio del gobierno estadounidense publicó bien orgulloso en su Instagram una foto con Julión. El presi, que ya sabemos no es muy inteligente que digamos, estaba en una lancha junto con Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, y con otro individuo desconocido. La imagen fue tomada durante la visita que hizo Peña Nieto al sur del México, donde departió con sus cuates, o sea, Julión, de quien alguna vez dijo en un acto público que era un “ejemplo para la juventud mexicana”.

¡Ah!, no terminé la historia de la foto. El día anterior a que explotara la bomba de Rafa y Julión, “misteriosamente” desapareció la foto del presi con el cantante. Qué raro, ¿será que los malvados de Instagram se la borraron? ¿O será que Peña Nieto sabía desde antes que su “amigo” iba a ser señalado como testaferro del narco? Se los dejo de tarea.

En otros temas igual de feos pero más sangrientos, ¿qué les parece el más reciente episodio de la serie “Rica Famosa Corriente“? ¡Ay, perdón!, quise decir “Rica Famosa Latina”. Me pregunto cuánto le pagaran a esas tipas para que acepten hacer esos papelitos en Estrella TV. Deberían ser millones, porque yo creo que solo así valdría la pena el quemón al que se exponen.

Imagínense que en uno de los capítulos que saldrá en septiembre, una de ellas, Patricia de León, le rompe un vaso en el brazo a Luzelba Mansour. La herida fue tan profunda que “Ruquelba”, como le dicen por vieja, requirió de 30 puntadas.

Y todo por eso, porque se ofendió cuando Patricia le insinuó que ya estaba ruca, como le dicen a los viejos en México. Así que no se pierdan esta serie dizque de ricas, hecha para pobres.