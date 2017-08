Trabajos ocasionales y múltiples empleos, una realidad al alza para mujeres

Las necesidades económicas y de cerrar la brecha salarial empuja a más de ellas a buscar otras fuentes de ingresos

Hacer encuestas, cuidar niños o dar clases de pilates de vez en cuando. Ser DJ en fiestas, servir bebidas en un bar e incluso hacer jabón y venderlo o pintar caras en fiestas infantiles. Estas son algunas de las tareas ocasionales que hace el 32% de los trabajadores actualmente cuando tienen tiempo libre de su trabajo a tiempo completo. Es un porcentaje mayor que el del año pasado que era del 29%, de acuerdo a una encuesta hecha por CareerBuildeer.

El estudio elaborado por este portal de empleo revela además que esta realidad es más frecuente en el caso de las mujeres ya que el 35% tienen trabajos ocasionales frente al 28% de los hombres.

Latinas y afroamericanas son las que más hacen este tipo de tareas. Y no es casual.

“Aunque estamos en un mercado que se considera que ha llegado al pleno empleo, la calidad y el salario del trabajo no siempre es lo que los trabajadores quisieran y eso es algo que les lleva a buscar nuevas formas de suplir sus ingresos procedentes del trabajo a tiempo completo”, explica Rosemary Haefner, jefa de recursos humanos en CareerBuilder al hablar de esta encuesta elaborada entre mayo y junio. Las mujeres ganan, en general, menos que los hombres pero cuando además se tiene en cuenta el factor de la raza/etnia las diferencias son aún mayores en perjuicio de las mujeres. Las latinas y las afroamericanas son las que menos cobran.

De esta encuesta se deduce además que estos gigs no están reservados solamente para personas de bajos salarios que necesiten necesariamente complementar sus ingresos. De hecho el 25% de quienes cobran más de $75,000 al año hacen este tipo de trabajos ocasionales y el 10% de quienes ganan más de $100,000 también. La encuesta apunta a que hay más cosas que el dinero que son relevantes en esta inversión de tiempo libre. Mucha gente está insatisfecha con lo que hace, y no solo con lo que gana. El 33% de quienes afirman que no están en su trabajo soñado tienen una ocupación que les satisface más aunque sea de vez en cuando.

Pero no es solo el trabajo ocasional el que está creciendo. También el porcentaje de personas con múltiples empleos está empezando a revertir la tendencia a la baja registrada en los últimos años. De nuevo, las que más trabajos de forma permanente tienen son las mujeres.

Más de un trabajo

Aunque el desempleo esté en el 4.3% en julio y se crearan 209,000 puestos de trabajos nuevos ese mes, seguía habiendo muchas personas empleados a tiempo parcial. Además, buena parte de las ocupaciones nuevas no son de altos salarios. Así las cosas, el mes pasado, más de 7.3 millones de personas tenían varios puestos de trabajo, el 4.7% de la población.

El 4.5 de los hombres y el 5% de las mujeres se dedicaba el pasado julio a varias tareas de forma continuada. A diferencia de lo que ocurre con los trabajos ocasionales, el 3% de los latinos tiene varios empleos frente al 4.7% de los blancos o el 5.2% de los negros.

El pluriempleo no es nuevo. Siempre ha habido trabajadores que han compaginado varias tareas y en la corta estadística oficial del departamento de Trabajo, que empieza en 1994, se ve como en 1995 y 1996 es cuando más personas estaban en esta situación: el 6.2%.

Desde entonces se ha ido produciendo una baja gradual de pluriempleados que llegó hasta el 4.9% entre 2010 y 2015 (los años de recuperación de la crisis cuando el desempleo era mucho más elevado). En 2016 se subió hasta el 5% de todos los trabajadores y este año la tendencia mensual apunta a que el porcentaje estará ligeramente por encima de nuevo. El 4.5% de los hombres estuvo pluriempleado el año pasado, muy en la línea de los años inmediatamente después de la recesión y en el caso de las mujeres el 5.5% de ellas, casi tanto como antes de la crisis dando la vuelta con firmeza a la necesidad de vivir con más de un horario laboral en el caso de ellas.