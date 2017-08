Viajar hace la diferencia

¿Tienes un lugar que quisieras visitar? Mi lista tiene muchos lugares. Pero esta semana viajo a uno de los lugares en mi lista: Alaska. Mi esposo y yo vamos a volar a Vancouver y luego tomar un crucero para mejor ver toda la belleza que el hemisferio norte ofrece. Estamos muy felices.

Viajar es importante. Si usted puede, debe viajar a diferentes lugares con su familia. El viajar nos da una perspectiva diferente. Podemos ver cómo otros viven, un clima diferente, diferentes países y diferentes circunstancias. Aprendemos de otras culturas y idiomas. El viajar amplía nuestra comprensión de la humanidad. Cuando viajamos a menudo valoramos más el retorno al hogar.

Pero si nosotros nunca salimos de la casa, aunque sea sólo visitar otro estado, no sólo no ampliamos nuestra propia visión de la vida y el mundo pero no obtenemos una apreciación de nuestro hogar. Así que tómese su tiempo este verano y salga de viaje. Verá el mundo bajo una nueva luz.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School