Los mitos sexuales que pueden estropear tu relación

Evita cometer estos errores

El tema de la sexualidad es uno de los que más curiosidad causa tanto en mujeres como en hombres. No obstante, por tratarse de un tópico que para muchos todavía es un tabú, es muy común que imperen los mitos y las ideas erróneas que a la larga ponen en peligro las relaciones de pareja.

La sexóloga Wanda Smith advierte que hay que tener mucho cuidado en la manera en la que se pueden crear ideas erróneas que, más que ayudar a las personas a tener un mejor desempeño sexual, pueden crear daños físicos o psicológicos.

Son muchos los mitos que existen sobre este tema, pero la sexóloga señala tres que son muy comunes y que escucha a menudo.

1. Mientras más sexo, mejor será la relación. Smith aclara que lo importante no es la frecuencia sino la armonía que logres con tu pareja. Cuando la relación sexual se convierte en una carga, deja de ser placentera y se convierte en una tarea más en la rutina y eso no es saludable.

2. Lo mejor de las peleas es el sexo de reconciliación. Puede que en el momento experimentes sensaciones satisfactorias, pero las constantes discusiones van desgastando la relación, poniéndola en peligro.

3. El sexo salvaje es más placentero. Si uno de los integrantes de la pareja no se siente cómodo con esta práctica, este mito se convierte en una falacia y no una realidad. Smith señala que todos los cuerpos tienen diferentes tipos de intensidades y eso varía en cada pareja. “Puede ser que estés lastimando a la otra persona o que no estés despertando las zonas erógenas de manera apropiada. Es una idea bastante machista. No es lo mismo que en un proceso de excitación des una nalgada o un mordisco a que tengas que buscar placer sexual con dolor. Eso es otra cosa y está descrito en los libros de psiquiatría”, aseguró Smith.

4. El hombre busca en la calle el sexo que no tiene en casa. Cuando hay amor, respeto y compromiso la persona es capaz de entender cuando su pareja no está de ánimo o no se siente en condiciones de entregarse a la pasión. “No hay que ver la relación sexual como una obligación, sino como algo que se hace para disfrutar, cuando la persona se siente lista”, asegura la experta.

5. Las fantasías sexuales son perjudiciales para las relaciones estables. En ese juego de seducción que se debe dar en la pareja, pueden entrar las fantasías, siempre y cuando las personas deseen revelarlas. Smith señaló que las fantasías se pueden convertir en algo negativo cuando una de las partes la lleve a cabo pensando en otra persona. “Si tienes que apelar a fantasías para estar con esa persona, pero trayendo en la mente a otra, tienes que prestar atención porque posiblemente estás teniendo un problema en esa relación y no lo has detectado”, menciona Smith.

(Por Liz Sandra Santiago)