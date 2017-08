Luis Fonsi recorre ‘despacito’ Nueva York

El artista formó parte de un evento para promover el Día Nacional del Ron

Montado en un autobús con su gran éxito Despacito, el cantante Luis Fonsi recorrió esta tarde las calles de Nueva York, durante la celebración del Día Nacional del Ron. En el evento organizado por Barcardí, cientos de neoyorquinos pudieron compartir con el cantante, quien recientemente fue nombrado imagen de Puerto Rico para promocionar el turismo en la isla.

El Diario tuvo oportunidad de conversar con el artista sobre la popularidad que a nivel mundial ha alcanzado con la canción, en la que participa como artista invitado Daddy Yankee.

“Desde el momento que nació Despacito respiraba Puerto Rico. Siempre fue mi homenaje a Puerto Rico, el hecho de que hablo de Puerto Rico en su letra, que usé el instrumento que más nos define a nosotros que es el cuatro, que quise hacer el video allí, con un director puertorriqueño, con una modelo puertorriqueña, obviamente con Daddy Yankee”, expresó emocionado.

“Anteriormente nunca había tenido la oportunidad, musicalmente, de hacerle un homenaje a Puerto Rico porque la música no me dejaba, pero Despacito me dio la oportunidad, porque tenía ese ritmo, ese sabor, tenía esa mezcla de influencia latina, tropical, urbano y lo vi como algo muy natural, no lo vi como estratégico sino como algo que me nació del corazón”.

Fonsi se mostró feliz de que el video del tema, además de haberse convertido en el más visto del mundo, en la historia,sea una carta de presentación de Puerto Rico. “En mis conciertos hago una pausa y digo que soy de Puerto Rico y la gente aplaude como si conocieran a Puerto Rico de primera mano y es por el video”.

Sobre ser el embajador de la campaña de promoción de Borinquen que hace el Departamento de Turismo afirma que es “una responsabilidad que me tomo muy en serio y que es un privilegio, un honor. Ahora más que nunca seguiré celebrando esa bandera y esa islita”.

Sobre su participación en el Día Nacional del Ron, recalcó que fue una “locura Hermosa, celebrando la familia de Bacardí, el Día del Ron. El ron es nuestra bebida nacional. Me encanta que me hayan invitado a ser parte de esta fiesta, a recorrer las calles de Nueva York, tomándome mi roncito, bailando y pasándola bien”.