Video: Esto dijo la Cantante Dulce a quienes criticaron lo “feo” de su boca

La intérprete le respondió a un fan que le preguntó por qué se había operado los labios

Si algo identifica a Dulce, además de su voz, es que es una mujer franca, que sabe salir bien librada incluso de los ataques… ¡a sus labios!

Aunque no está muy familiarizada con la tecnología, dicho por ella misma, la cantante realizó un Facebook Live con la ayuda de su amigo, el empresario Hugo Mejuto, en el que compartió un tutorial sobre cómo se maquilla para sus shows, porque no le gusta que nadie más se encargue de su rostro.

“Su boca ¿por qué se la operó? le quedó muy fea“, preguntó el usuario identificado como Raúl G. Esquivel durante la transmisión.

La cantante de éxitos como “Déjame Volver Contigo” y “Tu Muñeca”, quien además promociona su show del 7 de octubre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, no tuvo ningún reparo en responder al cuestionamiento.

“No, mi amor, la tenía más fea y me la operé para sacarme el producto (colágeno) que me habían inyectado“, explicó Dulce, quien antes de leer las preguntas de los usuarios hacía una pausa en el tutorial de maquillaje y tomaba sus lentes de aumento.

“Esto que ves aquí”, dijo señalando sus labios, “ya es mi boca sin ningún relleno”.

Hace tiempo, explicó, un amigo le recomendó que se realizara el procedimiento estético porque con la edad los labios se van adelgazando.

“Y me dejé inyectar pero, ¿qué pasa?, que yo tenía que haberme dado un masaje y no me lo di, entonces se me quedaron las bolas (del colágeno), ya era una cosa que me molestaba, me mordía los labios por dentro, a cada rato los tenía resecos, a cada rato se me cortaban“.

Hace un par de meses, contó Dulce, se operó para quitarse las protuberancias que se le formaron.

Es fecha, dijo, que todavía siente un poco adormilados los labios.

“Afortunadamente para todo hay remedio. Hace dos o tres meses me abrieron los labios, todavía los tengo un poco adormilados y me sacaron lo que me habían inyectado, no culpo para nada a la persona que me inyectó porque lo hizo bien, yo hice mal en no seguir las instrucciones.

“Esta boca que tengo, si tú la vez fea, pues ni modo, lo siento, es fea, pero es mi boca y ya no tiene ninguna inyección. ¡Algo feo tenía que tener mi amor! Tú también algo feo tendrás, pero como yo no te veo, no te puedo decir lo que tienes feo, pero si yo te viera, te dijera, ¿sabes qué?, tú sí estás feo… ¡ay, no te creas!”, dijo para después sonreír.

La cantante insistió en que, aunque esté fea, esa es su boca real.

“¿Está fea mi boca? ¿qué quieres que te diga? sí está fea, está fea… es como la oreja, la oreja no tiene nada de bonito, pero bueno, bendito sea Dios mis labios están sanos y están enteros y ya no tengo nada raro dentro de ellos”.

POR: Paula Ruiz

Mira el video en el minuto 30:50