Estos son los mejores lugares para ver el eclipse en Nueva York

Tic, tac, tic, tac… Nueva York ya ha empezado la cuenta atrás para recibir con los brazos (y los ojos) abiertos al eclipse solar que este lunes hará que millones personas levanten la vista de sus teléfonos celulares y miren al cielo.

La expectación y los nervios de los neoyorquinos están más que justificados, ya que es la primera vez desde hace 99 años que un fenómeno de este tipo podrá ser contemplado en todo el país; sin embargo, los efectos más espectaculares se verán en la franja comprendida entre Salem, Oregon, hasta Charleston, Carolina del Sur.

El momento de mayor oscuridad en Nueva York tendrá lugar a las 2:44 p. m.; en ese instante, la Luna tapará el 71% de la superficie solar, y la corona (la ‘atmósfera lumínica’ que se creará alrededor de los dos astros) será mínima. Irónicamente, la ‘ciudad que nunca duerme’ quedará prácticamente a oscuras.

Considerado ya como uno de los eventos del año, la Ciudad lleva preparándose durante días para ofrecer a los neoyorquinos un sinfín de alternativas que les permitan disfrutar del momento sin poner en peligro su ‘salud visual’.

Dada la ubicación de Nueva York en el mapa, los residentes de los cinco condados tendrán que conformarse con ver un eclipse parcial, pero este hecho no restará emoción al evento, cuyos efectos podrán apreciarse de forma extraordinaria desde 16 puntos concretos de la ciudad.

1. Museo de Historia Natural

Si deseas disfrutar al máximo del espectáculo y, al mismo tiempo, tener una perspectiva más científica sobre el extraordinario fenómeno, el Museo de Historia Natural, situado entre la calle 79 y Central Park Oeste, es tu mejor opción. Los que elijan este plan verán el eclipse en compañía de decenas de astrónomos y tendrán acceso al ‘streaming’ del Centro Rose para la Tierra y el Espacio de la NASA a través de una pantalla gigante.

2. Pioneer Works

Este centro artístico multidisciplinario situado en Red Hook, Brooklyn, reunirá a los miembros de la Asociación de Astrónomos Amateur de Nueva York, quienes proporcionarán a los asistentes gafas para ver el eclipse y les permitirán usar unos telescopios especiales equipados con filtros solares en el jardín del edificio ubicado en el número 159 de la calle Pioneer.

3. 1 Hotel Brooklyn Bridge

El nuevo hotel construido junto al Puente de Brooklyn se encuentra en una ubicación privilegiada para ver el espectáculo gracias a su vista panorámica del ‘skyline’ de Manhattan desde el ‘rooftop’, donde se celebrará una fiesta con motivo del eclipse. Los que consigan una entrada ($35) recibirán un par de gafas especiales y podrán disfrutar del cocktail ‘Eclipse Congelado’, una mezcla de ginebra, Aperol y fruta de la pasión. El hotel está situado en el número 60 de la calle Furman.

4. Biblioteca Pública de Nueva York (edificio Pelham Bay)

Situada en el 3060 de Middletown Road, El Bronx, esta sección de la Biblioteca Pública también celebrará una fiesta con motivo del eclipse el próximo 21 de agosto y ofrecerá gafas especiales a los asistentes. El evento comenzará a las 2:30 p. m. para que el público puedan disfrutar del momento álgido del espectáculo solar.

5. Biblioteca Pública de Brooklyn (edificio Clinton Hill)

Al igual que su homóloga en El Bronx, esta sección de la Biblioteca en Brooklyn celebrará una fiesta en el 380 de la Avenida Washington, en donde se entregarán una cantidad limitada de gafas especiales para ver el eclipse y muchos dulces.

6. Parque Inwood Hill

Si quieres ver el eclipse rodeado del menor número posible de personas, este parque, situado en la calle Dyckman, es tu mejor opción, ya que se encuentra alejado del centro de Manhattan y, por tanto, es más tranquilo que Central Park. Además, las vistas también son mejores, ya que la contaminación lumínica es mucho menor.

7. Parque Fort Tryon

Al igual que Inwood Hill, Fort Tryon es un lugar poco concurrido en comparación con otros parques de Manhattan. Además, sus espectaculares vistas del río Hudson lo convierten en un espacio excepcional para presenciar el eclipse el próximo 21 de agosto.

8. Paseo en barco alrededor de Manhattan organizado por el capítulo neoyorquino del Instituto Estadounidense de Arquitectos

Dicha organización dedicará uno de sus viajes regulares en barco alrededor de Nueva York al eclipse solar para que los pasajeros puedan disfrutar del espectáculo y, al mismo tiempo, conozcan la arquitectura de Manhattan. El embarcadero se encuentra en el número 61 de Chelsea Piers.

9. City Vineyard

Situado en el Muelle 26 del Parque del Río Hudson, este bar especializado en vinos albergará una fiesta en su ‘rooftop’ con motivo del eclipse desde la 1:30 hasta las 4:00 p. m., donde los asistentes recibirán gafas especiales hasta que se agoten las unidades.

10. Hotel Americano

11. The Ramble

The Ramble es una de las zonas más tranquilas de Central Park, una cualidad que le convierte automáticamente en un buen lugar para ver el eclipse rodeados de cientos de pájaros.

12. Museo Metropolitano de Arte

El ‘rooftop’ del Met siempre es un lugar excelente para admirar la belleza de Manhattan, por lo que también es una opción ideal para contemplar el ‘skyline’ de la ciudad bajo la peculiar luz del eclipse.

13. Todt Hill

Esta colina de Staten Island constituye la elevación natural más alta de los cinco condados y, por tanto, sus vistas de la ciudad, especialmente cuando no hay mucha luz, son sencillamente espectaculares

14. Governors Island

La mejor ‘cara’ del eclipse en Governors Island podrá verse desde The Hills, el punto más alto de la isla, donde los asistentes apreciarán la belleza del Bajo Manhattan en una oscuridad parcial. Hammock Grove, por otra parte, también es otra muy buena opción a tener en cuenta.

15. Brooklyn Grange

Conocido por su ‘rooftop’ lleno de pequeños campos de cultivo, este local ubicado en el número 63 de Flushing Avenue celebrará un evento ‘de esencia cósmica’ donde los asistentes podrán visitar las plantaciones, participar en una sesión de dos horas de yoga y relajarse. Además, los organizadores proveerán gafas especiales para ver el eclipse en su momento álgido.

16. Times Square

¿Tiene sentido ver un eclipse en la zona más concurrida de la Gran Manzana? La respuesta es sí: el movimiento de la luz procedente del Sol se proyectará sobre las superficies luminosas de Times Square, y todo apunta a que esto será espectacular.

1. Warby Parker. La marca de gafas está ofreciendo lentes gratuitas en varios lugares, aunque es preferible llamar a los establecimientos con antelación para asegurarse de que las unidades no se han agotado.

2. B&H. La conocida tienda de tecnología también ha puesto a la venta gafas para ver el eclipse, aunque su oferta completa incluye filtros especiales para cámaras de fotos y otros equipos dirigidos a los verdaderos fanáticos de los fenómenos astrológicos. Los interesados en comprar las lentes deben acudir a la tienda que la compañía posee en la Novena Avenida, aunque, una vez más, es recomendable llamar con antelación para comprobar la disponibilidad.

3. Ditto Adorama, la tienda de fotografía ubicada en la calle 18 Oeste, está vendiendo gafas en su local junto a filtros fotográficos y otros equipos.

4. Una biblioteca local. STAR_Net, un proveedor de productos científicos para bibliotecas, distribuyó hace un tiempo millones de pares de gafas por establecimientos de todo el país, incluyendo varios en Nueva York. Algunos de estos locales están en Glendale, Queens; Clinton Hill, Brooklyn; Flushing; The Rockaways; y Pelham Bay en El Bronx. El único inconveniente es que estos lentes no pueden ser adquiridos con antelación, sino que estarán disponibles en las fiestas organizadas en dichos espacios con motivo del eclipse.

5. La opción artesanal. Tanto Warby Parker como la Asociación de Astrólogos Amateur de Nueva York han publicado en sus respectivos sitios web información sobre cómo construir un ‘sistema visual’ para ver el eclipse sin riesgos para la salud.

Una mirada al pasado

Basta con echar la vista atrás y mirar al pasado para darse cuenta del carácter extraordinario del eclipse del próximo lunes: la última vez que un acontecimiento de de este tipo tuvo lugar en Nueva York fue el 24 de enero de 1925. En aquella ocasión, el Sol fue cubierto casi en su totalidad por la Luna alrededor de las 9 a. m., y las temperaturas bajaron de un momento a otro hasta llegar a los cero grados Fahrenheit.

El increíble acontecimiento paralizó por completo a la ciudad y se convirtió en un hito a nivel científico social, ya que pilló a todo el mundo desprevenido. En aquella época no existían los ‘smartphones’ ni las redes sociales, por lo que los ciudadanos de Nueva York no tenían acceso a la información real. Asimismo, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora ni contaba con los equipos de los que disponen hoy los astrónomos.

Dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro, los astrónomos prevén que el próximo eclipse solar visibleque pueda verse desde Estados Unidos tendrá lugar el 8 de abril de 2024 y afectará a los estados de Texas, Oklahoma, Arkasas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine).