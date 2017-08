La maraton de series puede ser la causa de tu insomnio

Leer antes de dormir te funcionará mejor

La universidad de Michigan, en compañía de la facultad de comunicación de la escuela Leuven de Bélgica, realizó una investigación con la que se demostró la relación que hay entre ver televisión y sufrir de insomnio.

Tras hacer una prueba en la que 423 personas respondían a unos cuestionarios, se estableció que sí existe tal relación. La maratón de series consiste en que cada vez que nos gusta un show en especial, vemos episodio tras episodio y nos resulta difícil parar.

Con este artículo no pretendemos alejarte de las mejores series que encuentras en portales como Netflix o Amazon Prime, sólo te sugerimos que revises los horarios en los que ves tus shows preferidos. El problema como tal no lo tienen las series, sino los horarios en los que las ves. Cuando tu última labor en el día es un programa que te deja en suspenso y por ende necesitas ver el siguiente episodio, es difícil que concilies el sueño. Las series adictivas es mejor dejarlas para el inicio de una jornada en la que tengas día libre, uno de esos días en los que no importa si te desvelas, o utilizas el día completo en relajarse y ver televisión.

Si te has sentido completamente identificado con este artículo, te sugerimos que cambies tu rutina y que termines tu jornada diaria con un poco de lectura. La actividad cerebral cuando ves televisión o cuando lees, no es la misma. La lectura apacigua la actividad de tu cerebro, no porque no requieras pensar, sino porque es una actividad que tiende a generar tranquilidad. El cine por el contrario, al igual que la televisión, activa tu cerebro. Poniéndolo en otros términos, las series generan en tu cerebro lo que un chocolate o un café generarían en tu cuerpo durante las horas de la noche.

Sigue disfrutando de las mejores producciones, pero no olvides la disciplina de regular tus horarios. El sueño corto o poco profundo te quitan calidad de vida. El no dormir bien genera cansancio, lo que afectará el resto de tus actividades diarias.

Recuerdalo, ¡hasta para ver televisión necesitamos tener disciplina!