Vadhir Derbez defiende a su hermana Aislinn de los ‘haters’

El joven reaccionó luego de que la semana pasada se creó un evento en Facebook para marchar a favor de que su hermana deje de hacer películas

Vadhir Derbez sale en defensa de su hermana Aislinn, luego de que se diera a conocer que a través de Facebook se está organizando una marcha para que la actriz ya no aparezca en todas las cintas mexicanas.

“Me acaban de decir eso pero honestamente no sabía, no estaba enterado pero no estoy de acuerdo, se me hace una mujer talentosísima“.

“Me encanta todo lo que hace, yo sí quiero que obviamente siga generando trabajo, películas y proyectos, porque es genial”, declaró durante la alfombra de los Kids’ Choice Awards.

Con mi Hermana Guapisima en los 6 Años de @estilodf ! Felicidades por tu premioo te mereces eso y mas! @aislinnderbez Te amo! #CelebrityofTheYear #EstiloDF #Fashion #Bros A post shared by Vadhir Derbez (@vadhird) on Dec 5, 2016 at 9:31am PST

Aunque aún no hay un proyecto, el actor comentó que le gustaría trabajar con su hermana.

“Me encantaría trabajar con ella, con mi familia en general, esta padre ya que todos nos hicimos como de un cierto nombre, empezar a colaborar todos juntos“.

POR: Gisela García