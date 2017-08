Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae, en dos conciertos diferentes, al salsero Marc Anthony en un concierto de corte íntimo y al rapero Don Omar junto a un grupo de exponentes del género urbano

Jueves 24

Concierto: Reguetón

Prepárate para disfrutar de una noche consagrada a la música urbana con una selección de los exponentes más destacados en el género. El ‘Mega concierto del verano’, traerá a escena a Don Omar con su ‘Danza Kuduro’, a quien se unirán el rapero Fat Joe, Arcángel, De la Ghetto, Wisin, El alfa, Bad Bunny y Alexis y Fido, entre otros artistas. La función contará además con la participación del DJ Alex Sensation. Desde las 8 p.m., en el Madison Square Garden, ubicado en el 4 Pennsylvania Plaza. Desde $55

Información: www1.ticketmaster.com

__________________________________________________________________________________________________

Viernes 25

Clase de meditación

Hoy puedes tomarte el día para recargar energías. Forma parte de una clase de meditación, para la que no necesitas tener ningún entrenamiento previo. Este taller está diseñado para principiantes y estará dirigido por entrenadores de la institución Bread and Yoga. Según los expertos, la meditación ofrece una sensación de bienestar y ayuda a aumentar la concentración. Entre los múltiples beneficios de esta práctica también figura un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular. Para integrarte sólo tienes que traer una sábana y acomodarte en el césped. De 8 a 8:45 a.m., en el Pats Lawn del parque Inwood, W de la calle 218 y Indian Road, en Manhattan. Gratis.

Para información: www.nycgovparks.org

__________________________________________________________________________________________________

Concierto: Fusión de ritmos latinos

La cantante y compositora venezolana María Alejandra Rodríguez propone una noche diferente. Comienza el fin de semana entre copas y al son de los múltiples ritmos que se funden en su música. Rodríguez combina en sus canciones bossa nova, cha cha cha, boleros y latin jazz, entre otros estilos. Durante esta velada, la artista presentará una selección de temas de su más reciente producción titulada ‘Aquí y allá’. Rodríguez estuvo a cargo de los arreglos, composición y producción de la mayoría de los temas del disco. En B.B. King Blues en dos sesiones, a las 7:30 y 9:30 p.m. Entradas $15

Información: http://www.bbkingblues.com

__________________________________________________________________________________________________

Sábado 26

Concierto: Marc Anthony

El salsero puertorriqueño Marc Anthony regresa a la ciudad para ofrecer un concierto de corte íntimo en el que repasará los temas más populares de su discografía, como parte de su gira ‘Full circle’. Los productores del concierto han diseñado para esta ocasión un escenario de forma circular que permitirá al intérprete de ‘Hasta ayer’, ‘Valió la pena’, y ‘Vivir mi vida’, tener un contacto más directo con el público. A las 8 p.m., en el Madison Square Garden, 4 de Pennsylvania Plaza. Desde $55.

Para más información: www1.ticketmaster.com

__________________________________________________________________________________________________

Domingo 27

Fiesta en Orchard Beach

Este domingo puedes ir con toda la familia hasta Orchard Beach y disfrutar de un día completo de relajación y entretenimiento. A parte de aprovechar los últimos días del verano entre sol, playa y arena también puedes asistir al Bronx Summer Concert Series, que se realiza todos los domingos en Orchard Beach, hasta el próximo día 3 de septiembre. Este festival incluye la presentación en vivo de diversas agrupaciones latinas que podrán sabor a este día a ritmo de salsa, freestyle, bachata, merengue R& B y Pop. Esta también es una oportunidad para ejercitarte, porque este pasadía incluye también clases de zumba. Esta fiesta comienza desde la 1 y se prolonga hasta las 5 p.m., en el Pabellón de Orchard Beach, en el parque Pelham Bay. Gratis.

Para más información: www.nycgovparks.org