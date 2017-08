Lista de todos los ganadores de Premios Tu Mundo 2017

Aracely Arámbula, Rafael Amaya y CNCO fueron algunos de los triunfadores de la noche

En Premios Tu Mundo 2017 es la audiencia de Telemundo quienes eligen a los ganadores de la noche. La celebración a lo mejor de la cultura pop une a las grandes estrellas de la cadena en un magno evento de no perderse.

Entre las celebridades que asistieron a la premiación se incluyen a Rafael Amaya, Mauricio Ochmann, Fernanda Castillo, Carmen Villalobos, Aracely Arámbula, El Dasa, y muchos más.

¿Quienes fueron los afortunados en llevarse un galardón esta noche? ¡Mira la lista completa aquí!

**ACTUALIZANDO EN VIVO**

Súper Serie Favorita

El Chema

El Señor de los Cielos V

La Querida del Centauro II

Señora Acero 3: La Coyote

Serie Favorita

Guerra de Ídolos

La Doña

La Fan

Silvana Sin Lana

Sin Senos Sí Hay Paraíso

La Mala Más Buena

Gaby Espino (Sra. Acero 3: La Coyote)

Majida Issa (Sin Senos Sí Hay Paraíso) **GANADOR**

Mariana Seoane (El Chema)

Maricela González (El Sr. De los Cielos V)

Marimar Vega (Silvana Sin Lana)

Scarlet Ortiz (La Fan)

Influencer Favorito

Amanda Cerny

Baby Ariel

Christian Acosta

Johann Vera

Artista Regional Mexicano Favorito por iHeartRadio

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre

Gerardo Ortiz

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

La Séptima Banda

La Pareja Perfecta

Carlos Ponce – Maritza Rodríguez (Silvana Sin Lana)

David Chocarro – Aracely Arámbula (La Doña)

Juan Pablo Urrego – Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Luis Ernesto Franco – Carolina Miranda (Sra. Acero 3: La Coyote)

Mauricio Ochmann- Mariana Seoane (El Chema)

Rafael Amaya – Fernanda Castillo (El Sr. De los Cielos V)

Protagonista Favorito con Mala Suerte

Angélica Vale (La Fan)

Carlos Ponce (Silvana Sin Lana)

Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

David Chocarro (La Doña)

Protagonista Favorito

Alberto Guerra (Guerra de Ídolos)

Carlos Ponce (Silvana Sin Lana)

David Chocarro (La Doña)

Fabián Ríos (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Juan Pablo Espinosa (La Fan)

Luis Ernesto Franco (Sra. Acero 3: La Coyote)

Mauricio Ochmann (El Chema)

Michel Brown (La Querida del Centauro II)

Rafael Amaya (El Sr. De los Cielos V) **GANADOR**

El primer ganador de la noche en #PremiosTuMundo @RafaAmayaNunez Como el protagonista favorito 💙 ¡Felicidades! pic.twitter.com/DAcfBgiRCI — Premios Tu Mundo (@PremiosTuMundo) August 25, 2017

Artista Tropical Favorito por iHeartRadio

Carlos Vives

Gente de Zona

Héctor Acosta “El Torito”

Prince Royce

Romeo Santos

Victor Manuelle

Soy Sexy and I know it

Alberto Guerra (Guerra de Ídolos)

Ana Lucía Domínguez (Sra. Acero 3: La Coyote)

Carmen Villalobos (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Juan Pablo Llano (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Majida Issa (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Michel Duval (Sra. Acero 3: La Coyote)

Actriz Favorita

Adriana Barraza (Silvana Sin Lana)

Carmen Aub (El Sr. De los Cielos V)

Catherine Siachoque (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Itatí Cantoral (El Chema)

Danna Paola (La Doña)

Ximena Duque (La Fan)

Artista Pop Favorito por iHeartRadio

CNCO **GANADOR**

Enrique Iglesias

Juanes

Luis Fonsi

Reik

Shakira

El Malo Más Bueno – Novela/Serie

Gabriel Porras (La Fan)

Humberto Zurita (La Querida del Centauro II)

Jorge Luis Moreno (El Sr. De los Cielos V)

José María Galeano (La Doña) **GANADOR**

José María Torre (Sra. Acero 3: La Coyote)

Sergio Basañez (El Chema)

Round of applause for @jmgaleano_ por ser el malo más bueno de #PremiosTuMundo 👏👏 pic.twitter.com/tWasx8NFWk — Premios Tu Mundo (@PremiosTuMundo) August 25, 2017

Protagonista Favorita

Angélica Vale (La Fan)

Aracely Arámbula (La Doña) **GANADOR**

Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso)

Carolina Miranda (Sra. Acero 3: La Coyote)

Catherine Siachoque (Sin Senos Si Hay Paraiso)

Fernanda Castillo (El Sr. De los Cielos V)

Ludwika Paleta (La Querida del Centauro II)

María León (Guerra de Ídolos)

Maritza Rodríguez (Silvana Sin Lana)

Así agradeció la bellísima @aracelyarambula por su premio como protagonista favorita en #PremiosTuMundo pic.twitter.com/cwSPLx3MwK — Premios Tu Mundo (@PremiosTuMundo) August 25, 2017

Canción Comienza-Fiestas por iHeartRadio

Báilame – Nacho

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Hey DJ – CNCO ft. Yandel **GANADOR**

Las Ultras – Calibre 50

Me Enamoré – Shakira

Súbeme La Radio – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Presentador Favorito

Ana María Polo (Caso Cerrado)

Daniel Sarcos (Un Nuevo Día)

Don Francisco (Don Francisco Te Invita)

Jorge Bernal (Suelta La Sopa) **GANADOR**

María Celeste (Al Rojo Vivo)

Rashel Díaz (Un Nuevo Día)

Fan Club del Año

#Arianators (Ariana Grande)

#Beasters (Becky G)

#Carmen Villalobos Fans

#CNCOwners **GANADOR**

#Malumaticas (Maluma)

Artista Urbano Favorito por iHeartRadio

J Balvin

Maluma

Nicky Jam

Wisin

Yandel

Zion & Lennox

Actor Favorito

Jonathan Islas (La Fan)

Juan Pablo Urrego (Sin Senos Sí Hay Paraíso) **GANADOR**

Michel Duval (Sra. Acero 3: La Coyote)

Odiseo Bichir (La Doña)

Plutarco Haza (El Sr. De los Cielos V)

Ricardo Abarca (Silvana Sin Lana)

Programa Favorito

Al Rojo Vivo

Caso Cerrado

Don Francisco Te Invita

Suelta la Sopa

Titulares y Más

Un Nuevo Día