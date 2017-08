El mundo a través del cuatro venezolano

El músico venezolano Jorge Glem explora en sus shows diversos ritmos a través del instrumento tradicional de su país

El músico Jorge Glem explora los más diversos ritmos a través del cuatro, el instrumento típico del folclor venezolano, que le ha permitido fundir con maestría sonidos de su país con ritmos que descubre a diario en la Gran Manzana.

El próximo martes, el músico ganador de un Grammy Latino presentará Cumaná: Four String Journey Through the World, un concierto en el que hará un recorrido musical por diversas culturas, acompañado de un grupo de invitados especiales, entre los que figura el prestigioso clarinetista y saxofonista Paquito D’Rivera.

“Estoy muy entusiasmado con este concierto. Esta es una de mis ciudades favoritas y una de las ciudades más abiertas en cuanto a música se refiere. El público siempre está dispuesto a escuchar nuevos ritmos. También será una noche especial, porque voy a compartir escenario junto a Paquito D’Rivera, con quien antes tuve el honor de tocar. Además, estarán el pianista Sam Reider, la cantante de jazz Claudia Acuña y el guitarrista Yotam Silberstein”, adelanta.

Glem recuerda que comenzó su formación en la música a muy temprana edad, cuando apenas tenía seis años, y que entró al conservatorio de música guiado por otros instrumentos, entre ellos la mandolina. Más tarde tuvo oportunidad de explorar los recursos musicales que ofrece el cuatro y que hasta el momento le habían pasado desapercibidos.

“El cuatro es un instrumento nacional en Venezuela, muy común en la región en donde crecí (Cumaná, en el estado de Sucre). Por mucho tiempo era sólo eso, el instrumento folclórico colgado en algún lado de la casa que se usaba para las fiestas y cuando ibamos a la playa. Luego cuando comencé a aprender sobre el cuatro y a tocar ritmos diferentes a los tradicionales entendí mejor su gran riqueza”, agrega el también compositor y productor, que ha tocado rock progresivo, salsa y jazz con el cuatro.

Sin proponérselo, Glem se ha convertido en embajador de este instrumento en otras naciones. El cuatrista, que ha representado a Venezuela en diversas competencias internacionales y que tiene dos producciones como solista, quiere dar a conocer este instrumento en otros escenarios y seguir rompiendo fronteras musicales.

“Entre los ritmos en los que me gustaría incursionar está el flamenco, que es una música compleja, pero no hay límites con el cuatro. Sería muy interesante. También me gustaría introducir el cuatro a la música africana”, añade.

Durante su presentación en Joe’s Pub el artista presentará además un avance de un documental que recoge parte de su recorrido musical y su constante exploración a través de las cuerdas del cuatro. Plantea que fuera de Venezuela es inusual encontrar este instrumento, no obstante alaba la labor de grandes maestros que han dedicado su vida al cuatro.

“Para mí es muy gratificante encontrar gente que jamás había escuchado el cuatro y que de repente se enamora de su música y venezolanos que recién descubren su versatilidad. Este instrumento es para mí como un símbolo patrio y creo que hoy más que nunca resulta vital consumir y realzar los valores venezolanos y promoverlo entre esta nueva generación”, concluye.

Clases de cuatro

Jorge Glem, quien además forma parte de C4 Trío, un grupo compuesto por tres cuatro y un bajo, ofrece clases de cuatro en diversos niveles, para músicos y para principiantes. Para más información sobre sus talleres escribir al correo electrónico jorgeglem@me.com

En detalle:

Qué: Concierto del cuatrista Jorge Glem, junto a Paquito D’ Rivera

Dónde: 425 Lafayette street

Cuándo: Martes 5, a las 7 p.m.

Entradas: $30

Información: http://www.publictheater.org