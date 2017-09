Temen escalada de crímenes de odio en el Subway en la Era Trump

En lo que va corrido del año se han reportado más de una docena de ataques verbales de odio en el subterráneo y pasajeros hispanos y líderes políticos piden tomar acciones

En lo que va corrido del año se han registrado 1,528 delitos en el Subway de Nueva York, y aunque según datos del Departamento de Policía (NPYD) mayormente se trata de robos, también ha habido un incremento en actos de agresión verbal motivados por raza, estatus migratorio, religión y orientación sexual. Dos incidentes reportados esta semana en los trenes, uno de carácter racista contra un anciano blanco de 84 años, y otro de corte homofóbico, aumentaron la preocupación entre activistas, políticos y usuarios del metro, quienes temen que el clima de odio motivado por la actual administración del presidente Donald Trump, resulte en una eventual escalada de ese tipo de incidentes.

“Me preocupa mucho lo que está pasando y con tanto odio uno tiene miedo de que cualquier persona termine atacándonos en el tren solo por ser inmigrantes”, aseguró la ecuatoriana Ana Sinche, madre de tres pequeños, mientras viajaba en el tren 7 rumbo a su casa en Queens. “Yo creo que debería haber más vigilancia en el Subway, porque esto se está poniendo cada vez peor”.

La colombiana Vicky Vásquez, quien vive en Nueva York desde hace 33 años, se lamentó de la manera como muchas personas racistas han comenzado a usar los ataques verbales para demostrar su odio en el sistema de transporte.

“Uno escucha muchas cosas y me parece terrible que esto esté pasando en una ciudad como Nueva York donde no se veía eso antes”, comentó la madre, culpando directamente a los seguidores del presidente Trump. “Han desencadenado muchas cosas espantosas y lo digo por experiencia propia porque hasta con mi hijo, que votó por Trump, he tenido problemas, porque no estoy de acuerdo con sus puntos de vista”.

No serán tolerados

Y tras confirmar un reciente aumento en los crímenes de odio y ataques verbales en los subterráneos, la defensora del pueblo, Letitia James, manifestó que ese tipo de acciones de odio no serán toleradas y advirtió que aunque los agentes del NYPD están comprometidos en frenar a quienes incurran en ellas, quienes vean algo no pueden quedarse callados y permitir que las agresiones ocurran.

“Aliento a todas las víctimas, independientemente del estatus migratorio, a reportar los incidentes inmediatamente a la Policía. Como una ciudad santuario, la NYPD sólo quiere proteger a los neoyorquinos y no preguntará sobre el estatus”, dijo la funcionaria, quien ha promovido varios talleres de entrenamiento a lo largo de la ciudad para educar a la gente sobre qué hacer si son víctimas o testigos de actos de odio en el metro.

Asimismo, el presidente del Comité de Inmigración del Concejo, Carlos Menchaca, hizo un llamado a las autoridades para que refuercen sus acciones a fin de poner freno a hechos de odio en el subterráneo.

“No podemos permitir que el odio tolerado en la Casa Blanca sea tolerado en nuestra ciudad y el NYPD y la MTA deben estar alerta para detener estos comportamientos inaceptables”, aseguró el político de Brooklyn. “No hay lugar para el odio en la ciudad de Nueva York. No en nuestro metro, no en nuestras calles, no en ningún lugar. Esta es una ciudad que acoge a todos, independientemente de su fe, antecedentes, orientación sexual o estatus migratorio”.

El presidente del Comité de Transporte del Concejo Ydanis Rodríguez, advirtió que por ningún motivo en la Gran Manzana puede tolerarse el odio, y pidió a la ciudadanía que no se quede callada ante este tipo de situaciones, que en muchos casos no son reportadas por temor.

“Si usted es una víctima de estos comportamientos o ve a otra persona amenazada por un crimen de odio, por favor busque a un oficial de policía inmediatamente. Sin importar qué, es importante defender la tolerancia y la comprensión, pues esta es una ciudad para todos y siempre debemos trabajar para que siga así”.

Culpan a Trump

El contralor Scott M. Stringer culpó a la administración Trump de generar un clima de odio que tiene sus efectos hasta en el sistema de transporte, y advirtió que ahora más que nunca es necesario hacer lo correcto y ayudar a los demás.

“Por esta Casa Blanca y las señales que ha enviado, la discriminación está en aumento y los crímenes de odio están creciendo, pero ni la Xenofobia, homofobia, misoginia o fanatismo tienen lugar en la ciudad de Nueva York ni en el país”, recalcó Stringer.

Nick Sifuentes, director de la organización Riders Alliance, que vela por los usuarios del sistema de transporte de la Gran Manzana, se sumó a las críticas contra quienes promueven ataques de odio en el metro y advirtió que tener viajes tranquilos es el mínimo derecho de los pasajeros. “El transporte público es el alma de la ciudad de Nueva York y todo el mundo tiene derecho a estar seguro mientras lo usa”.

El ecuatoriano Érick Gagnay, de 21 años, también manifestó su preocupación ante el aumento de actos de odio en los trenes, y dijo que le duele ver que cada vez esas conductas se están volviendo más comunes. “No me gustaría que mi hija crezca en un mundo así, lleno de racistas, pero sé que Nueva York no va a caer en esa trampa y esos actos van a parar pronto”, dijo el joven, mientras viajaba en el metro.

Y aunque la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York aseguró que no hace seguimiento específico a los crímenes de odio que se registran en diferentes espacios de la ciudad como el Subway, advirtió que Nueva York no tolera actos de discriminación ni atropellos por motivos de prejuicios y dijo que están en aumento. Las denuncias por discriminación entre se han elevado en 60%, y los reportes de discriminación por motivos de raza, religión y estatus migratorio en 30%.

“Nadie merece ser amenazado ni atacado por las personas a quienes aman, por su apariencia o por su idioma. Todos en la ciudad de Nueva York están protegidos por la Ley de Derechos Humanos, una de las leyes de discriminación más fuertes del país, que protege a las personas contra la discriminación en el lugar de trabajo, la vivienda, las tiendas y los restaurantes y en las calles y los subterráneos”, advirtió Seth Hoy, vocero de la Comisión de Derechos Humanos.

“Instamos a cualquier persona que sea testigo o víctima de discriminación a llamar a la Comisión al 718-722-3131. Las personas en peligro inmediato deben llamar al 911″, resaltó el funcionario.

La NYPD aseguró que la Unidad de Fuerza de Tarea contra el Crimen de Odio trabaja duro en frenar e investigar las denuncias.

“Todos los crímenes de odio son incidentes serios y son tratados como tales por el Departmento de Policía. Los crímenes que están motivados por el odio son investigados vigorosamente”, aseguró la Uniformada, advirtiendo que ciertos comentarios incluso ofensivos, no necesariamente constituyen delito bajo la protección de la libertad de expresión, pero si pasan la línea se vuelven delitos. “Por ejemplo, una persona que llama a otra persona por un nombre no es un delito. Aunque usted puede sentir que el nombre es odioso y ofensivo… se considera libertad de expresión. Sin embargo, si alguien llama a una persona por un nombre con odio, debido a su raza solamente y entonces lo golpea eso se convierte en un crimen de odio”, explicó la NYPD.

Datos de discriminación en NY

60% han aumentado las denuncias por discriminación en Nueva York entre el 2016 y el 2017.

30% fue el aumento de reportes de discriminación por motivos de raza, religión y estatus migratorio.

480% fue el aumento del acoso discriminatorio pasando de 35 casos a 203.

$250,000 en penalidades civiles por daños emocionales y compensación puede llegar a serle impuesto a un perpetrador de violaciones a las leyes contra la discriminación.

Criminalidad en el Subway

0 asesinatos en el 2017, comparado con 1 en el 2016.

3 violaciones en el 2017, comparadas con 1 en el 2016.

285 robos en el 2017, comparados con 33 en el 2016.

210 agresiones físicas en 2017, comparadas con 199 en el 2016.

1030 robos en 2017, comparados con 985 en 2016.

Crímenes de odio

268 crímenes de odio se han registrado en 2017 comparados con 205 en 2016.

35% han aumentado los crímenes de odio, según datos de NYPD.

7 hispanos fueron víctimas de odio en 2017, comparado con cero en 2016.

6 asiáticos fueron víctimas de odio en 2017 y 4 en 2016.

25 afroamericanos fueron víctimas de odio en 2017 y 9 en 2016.

5 blancos fueron víctima de odio en 2017 VS 6 en 2016.

0 agresiones por motivos de género han sido reportadas en 2017.

10 delitos de odio por motivos religiosos han sido reportados en 2017 y 11 en 2016.

30 musulmanes han sido víctimas de odio en 2017 Vs 20 en 2016.

54 crímenes de odio por orientación sexual en 2017 VS 70 en 2016.

Dónde denunciar

Si usted es víctima de ataques verbales en el Subway o en cualquier lugar o es víctima de otro tipo de crímenes de odio puede denunciar llamando al 311 o a la línea de la NYPD 1-888-440-HATE

Asimismo puede denunciar el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad al (718) 722-3131

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo ante crímenes de odio y ataques en el Subway: