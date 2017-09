Estrategias para evitar que el día a día le impida ahorrar

Las facturas regulares y los balances de las tarjetas impiden el ahorro a corto plazo y complica el que se debe dedicar a la jubilación

Nos lo dicen y repiten desde entidades financieras y expertos en la cuestión: como sociedad, no estamos ahorrando lo suficiente para la jubilación. Ni en las cuentas IRA, ni en los 401K. Hay quienes no participan en los planes de ahorros de sus empresas aunque se ofrezcan y no todas las empresas lo hacen. La crisis de las jubilaciones se está cocinando a fuego lento.

Pero además del futuro, cada vez se ahorra menos. Según los datos oficiales, en julio de 2017 el promedio de ahorros para distintos fines era de un 3.5% de los ingresos disponibles. Hace dos años en este mismo mes, era el 6%.

Los motivos no son del todo desconocidos. Uno de ellos es que los salarios no han subido como cabía esperar con la mejora del mercado laboral pero la confianza de lo consumidores si, precisamente porque se percibe que esta mejora podría estar a la vuelta de la esquina. Cuadrar estos ingresos bajos con el creciente optimismo se consigue con las tarjetas de crédito y no es casual que en junio, la totalidad de la deuda de tarjetas de crédito haya sobrepasado el billón de dólares ($1,021 trillion, en inglés). Es una cifra que supera el récord que se batió en 2008 cuando se estaba a las puertas de la Gran Recesión.

Esta solución para el gasto es una barrera al ahorro. En una encuesta elaborada por Schwab Retirement Plan Services recientemente, los trabajadores han indentificado las razones por las que no ahorran:

Los no ahorradores dicen que los gastos mensuales son una fuerte fuente de estrés (el 42%). Solo el 20% de los ahorradores sienten esta presión.

Un 45% de los no ahorradores llegan con dinero a fin de mes o deben dinero en algunas facturas. Al 23% de quienes ahorran en un 401k también les pasa. Las facturas básicas, las de la tarjeta de crédito y los costos inesperados son los obstáculos más grandes.

¿Cómo ahorrar con semejante situación?

No hay recetas mágicas, el dinero no se multiplica mágicamente y lo único que queda hacer es apretarse el cinturón. Ahora bien, hay fórmulas que ayudan a que sea menos doloroso. Americasaves.org ofrece más de medio centenar de ellas y estas son las más relevantes: