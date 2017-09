Una dominicana reina en los fogones madrileños

María Marte está haciendo historia en el competitivo mundo de la gastronomía española

A diferencia de gran parte de sus paisanos, cuando María Marte salió de República Dominicana no compró un pasaje para venir a Nueva York, sino que enfiló su camino un poco más lejos, y fue a parar a Madrid.

Tal decisión fue sin duda la más acertada, ya que esa joven dominicana que llegó a la capital española en el 2003 es hoy en día la única chef de esa ciudad que puede presumir de haber ganado dos estrellas Michelin, honor que se le otorga a los mejores restaurantes del mundo.

“Me gusta hablar de mi historia porque creo que es una de las más bonitas del mundo”, nos cuenta con un fuerte acento español que mezcla con el tono caribeño. “Hace 14 años emigré a España, a pesar de que casi todos mis conocidos lo hacían hacia Nueva York. Y siempre digo que de Madrid al cielo”, cuenta durante una visita a nuestra ciudad para ser embajadora gastronómica del evento ‘Madrid Food Festival’.

Poco después de pisar tierra española, a sus 24 años, comenzó lavando platos y limpiando el piso del restaurante El Club Allard, pero siempre con un ojo dentro de la cocina, ya que asegura su vida siempre estuvo rodeada de fogones. Allá en Jarabacoa, su madre era pastelera y su padre el chef del único restaurante de su pueblo, El Rincón Montañés, donde ella luego también trabajó.

Por lo que no tomó mucho tiempo para que el chef de El Club Allard, Diego Guerrero, notara las habilidades de la nueva empleada y le diera la oportunidad de aprender a su lado.

“Hacía doble turno, uno limpiando y otro en la cocina, y la gente me decía que si estaba loca, que cómo aguantaba, pero yo nunca me quejé del trabajo”, cuenta a quien han llamado “La Cenicienta Michelin”. “Pero en mi cuento no ha habido zapatilla de cristal, sino muchos zapatos de goma para fregar y correr”.

A base de trabajo arduo y talento se convirtió en la mano derecha del chef Guerrero, y luego de la salida de éste como chef ejecutivo, hace cuatro años Marte tomó las riendas del prestigioso restaurante que ya contaba con dos estrellas Michelin, y que ella ha logrado revalidar, algo muy difícil de lograr.

“El haber empezado limpiando y ser hoy en día la única mujer en Madrid con dos estrellas Michelin dice mucho de mi ética y esfuerzo, pero me ha costado ganarme el respeto de la gente”, asegura la madre de tres. “Pero de igual modo hay tantas personas que se sienten orgullosas de mi, sobre todos mis paisanos, que son gente tan luchadora que a donde quiera que van quieren comerse el mundo”, concluye sin dejar de aclarar que aunque es hija adoptiva de Madrid se siente “cien por ciento dominicana

El ‘Madrid Food Festival’

Durante esta semana, Nueva York será sede del ‘Madrid Food Festival’, un evento cargado de cultura madrileña pero sobre todo de una de las cosas que mejor representa a la capital española: la buena comida.

“Se calcula que más del 23% de las personas que eligen a España como destino turístico lo hace por la gastronomía”, asegura el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda. “Lo que queremos con esta iniciativa es que la gente entienda que Madrid es la puerta de entrada a la gastronomía española, ya que tenemos muy buenos restaurantes gallegos, vascos, catalones, andaluces y por supuesto, madrileños”.

Como parte del festival, este viernes 8 de septiembre el Instituto Cervantes inaugurará la exposición “Madrid Road Show Gastronomy Experience”, compuesta por fotografías de las vivencias de varios estudiantes de Estados Unidos que fueron becados por la Comunidad de Madrid para desarrollar prácticas en restaurantes de estrella Michelin en esa ciudad.

Además, hasta el próximo domingo los neoyorquinos podrán disfrutar del ‘Madrid Tapas Week’, en la que 16 restaurantes españoles de la ciudad estarán ofreciendo el especial de una tapa y una bebida por sólo $10.

Para más información acerca de los restaurantes participantes pueden visitar la página web: http://www.madridfoodfest.com