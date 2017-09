Futbolista de la MLS y beneficiario de DACA tiene unas palabras para Donald Trump

Miguel Aguilar, mediocampista del Galaxy de Los Ángeles, pide a la comunidad ser fuerte, no darse por vencido y unirse

Miguel Aguilar recupera su ritmo tras una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de circulación durante varios meses y está seguro de encontrarse “viento en popa” para alcanzar su sueño de establecerse en la MLS con un equipo grande como el Galaxy de Los Ángeles.

Pero mientras eso ocurre, el volante de 24 años de edad juega su otro partido; uno mucho más importante.

Aguilar, originario de Ciudad Juárez, México, fue uno de los cerca de 800,000 jóvenes en el país que fueron protegidos por DACA, la acción diferida de protección a menores otorgada a inmigrantes indocumentados por la administración de Barack Obama.

Por eso, cuando Donald Trump ordenó esta semana el fin de DACA, Aguilar se sintió atacado.

“Más que nada desilusionado y decepcionado, de que se siente como un ataque a todos los jóvenes que estamos en este país tratando de hacer una mejor vida para uno mismo y para nuestras familias”, dice Aguilar en entrevista.

El actual integrante del equipo LA Galaxy II, principal filial del pentacampeón de la MLS, simplemente no entiende por qué el presidente tomó la drástica, injusta y maligna decisión de desproteger a tanta gente inocente que estudia, que trabaja, que paga impuestos y que, en general, tiene que hacer las cosas bien para poder acceder al programa DACA.

Aguilar obtuvo su residencia permanente hace algunos meses, pero no por eso se siente tranquilo ni mucho menos pasivo. Le preocupan tantos y tantos jóvenes como él, incluyendo muchos conocidos y amigos suyos, y los familiares de éstos. Por ellos y porque él fue indocumentado por muchos años, se asume como alguien que debe ser una voz.

“Mi mensaje siempre ha sido el mismo. Ahorita es cuando más unidos tenemos que estar los unos con los otros; tratar de seguir saliendo adelante y no darte por vencido”, dice Aguilar. “Hay que seguir adelante. La raza latina siempre ha sido un pueblo peleador, un pueblo que nunca se da por vencido, así que yo creo que eso es lo que nos va a definir”.

‘Yo sé lo que se siente’

El futbolista del Galaxy, que empezó su carrera profesional tras ser seleccionado por el DC United en la primera ronda del Superdraft de la MLS de 2015, quiere ayudar.

“Mi plan es más que nada levantarle los espíritus a la juventud, porque pues yo pasé por algo muy similar. No fue hasta muy recientemente que saqué mi residencia, así que yo sé lo que se siente la incertidumbre y ser indocumentado”, comparte.

“Yo quiero usar mi plataforma que es el futbol para dar mi opinión, para tratar de unir a la gente, tratar de darles valor para seguir enfrentando esto, que se me hace injusto la verdad”.

Además, Aguilar sugiere que la comunidad inmigrante debe, de manera pacífica, tratar de hacer un cambio, con acciones como escribirles cartas a senadores.

“Creo que ahora ya es muy tarde para volver a las sombras. Yo sé que hay gente que está un poco desconcertada, hasta temerosa de la situación, pero hay que ser fuertes, tener valor y tratar de hacer el cambio”, asevera.

Su mensaje a Trump

– ¿Qué le dirías a Trump si pudieras tener una breve plática con él?

“Yo le diría más que nada que no se le olvide que todos somos seres humanos, todos queremos lo mismo: todos queremos vivir una vida feliz, sin miedo, y la cuestión de que estemos aquí no significa que estemos rompiendo reglas. A mí sólo me gustaría decirle que tenga un poco de empatía y piense en las vidas de todos los demás”, responde el exestudiante de la Universidad de San Francisco, donde también conoció a Erin, su hoy esposa.

Al referirse sobre el papel de los padres de los beneficiarios de DACA, cuyos invaluables y a veces inhumanos esfuerzos para tratar de sacar adelante a sus hijos de pronto se topan con una devastadora amenaza, Aguilar dice:

“Yo creo que son padres que están orgullosos de sus hijos, aprovecharon la oportunidad que les dieron a pesar de todos los obstáculos, nada más decirte que mi mamá está orgullosa de mí, yo creo que está orgullosa de que su sacrificio le dio frutos”, comenta el jugador adquirido por el Galaxy el pasado diciembre en un cambio con el DC United.

Miguel Aguilar va por su gran salto deportivo una vez que ha superado la lesión de rodilla. Su mejor asistencia, sin embargo, no es en la cancha con la playera blanca del Galaxy, sino como un aguerrido miembro de la comunidad inmigrante.

“Hay que apoyarnos, especialmente en estos tiempos que se siente como que no se ve la luz al final del túnel”, sugiere. “Hay que tratar de tenderle la mano al vecino, siempre como raza seguir avanzando”.