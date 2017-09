Aumentan las multas a quienes tiren basura a rieles del Subway

El gobernador Cuomo anunció que las penalidades pasarán de $50 a $100 como una manera de evitar desperdicios en las vías del tren que generan incendios y retrasos en el sistema

La basura en los rieles del Subway de Nueva York sigue siendo un problema serio para la movilidad de los trenes, ya que ocasiona incendios que provocan cientos de retrasos al año. Así lo confirma la alarmante cifra de 2.3 millones de libras de desperdicios encontrados allí desde diciembre pasado por equipos de limpieza. Y con el fin de crear conciencia entre los pasajeros, a partir de la próxima semana quien sea sorprendido tirando basura tendrán que pagar multas más altas.

Las multas por esta infracción, que actualmente tienen un valor de $50 pasarán a $100, en una clara estrategia de afectar el bolsillo de los neoyorquinos como una herramienta educativa.

Así lo anunció el gobernador Andrew Cuomo, tras comentar que 638 incendios registrados en los rieles este año a causa de la basura, cientos de retrasos y canales de agua tapados están afectando la movilidad de los trenes, por lo que es necesario tomar medidas más agresivas.

“Cada trozo de basura por sí sola es insignificante, puede ser una envoltura de comida. Pero cuando se suma, son toneladas de basura que quedan en el sistema”, acotó el mandatario. “Tirar basura a los rieles es ilegal y este problema se está incrementando”.

Cuomo destacó que la MTA sigue comprometida en la limpieza de los rieles con equipos modernos, pero advirtió que también es necesario que la Policía ejerza más autoridad sobre aquellas personas sin conciencia ciudadana que tiran su basura a las vías del tren.

Según datos de la Gobernación en el 2012 el NYPD emitió 669 multas por arrojar basuras a los rieles de los trenes y aunque ahora hay más desperdicios que antes, el número de tickets en lo que va corrido del año apenas va por 100.

El chileno Fernando Olivero, quien usa el tren R de Manhattan hacia Brooklyn, se mostró a favor del aumento de multas y dijo que es necesario que los neoyorquinos tomen más conciencia.

“Me parece muy bien porque la gente no tiene por qué botar basura a las vías… si nadie quiere pagar multas caras pues que no tire basura y así vamos a tener un metro tan limpio y efectivo como el de Santiago”, dijo el usuario.

Asimismo, la mexicana Juana Tlaxcantitl apoyó la determinación del gobernador, aunque cuestionó que la basura sean el principal problema de los retrasos.

“A uno desde la casa le enseñan que no hay que tirar basura y si la gente no obedece me parece bien que la multen pero lo que yo no creo es que eso tenga que ver tanto con los retrasos como quieren mostrar y también quisiera saber qué van a hacer con el dinero que reunan de las multas”, dijo la usuaria.

Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance, que vela por los derechos de los pasajeros, aplaudió el anuncio de Cuomo pero recalcó que esa no es la única solución.

“El gobernador Cuomo tiene razón en que debemos tomar todas las medidas posibles para reducir los retrasos y mejorar el servicio de tránsito en el plazo inmediato. Pero también necesitamos un plan a largo plazo”, aseguró la activista, quien agregó que urge que el Estado invierta más en el sistema de transporte para sacarlo de la crisis que diariamente afecta a millones de neoyorquinos.

“Podemos resolver algunos de los problemas con atención a la recolección de basura y otros problemas y la inversión a corto plazo de dinero. Pero se necesitarán miles de millones de dólares y una visión a largo plazo para rescatar de verdad al sistema de tránsito de su terrible situación”.

El alcalde Bill de Blasio se sumó al grupo de quienes apoyan el incremento de multas a quienes tomen los rieles como basureros, pero manifestó que es necesario trabajar en otros flancos para resolver el problema de movilidad.

Tim Rountree, abogado de Defensa Criminal de la Sociedad de Asistencia Legal de Queens, tachó de “miope” el ángulo del plan del gobernador.

“Doblar las multas no es cómo se cambia el comportamiento humano”, dijo el abogado. “¿Qué va a pasar con la gente que no puede pagar la multa?”.