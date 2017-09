La foto por la que dicen que Paty Navidad quiere imitar a Thalía

GRACIAS POR PENSAR TANTO EN MI, me halaga que crean que me he hecho cirugías en toda mi cara, no me molesta, no estoy en contra de las cirugías estéticas y respeto mucho a quien lo hace de la forma y manera que desean, pero no es mi caso en este momento, NO ME HE HECHO ABSOLUTAMENTE NADA, TAMPOCO ME INYECTO BOTOX, ya que soy ALÉRGICA a muchísimas cosas, entre ellas a las toxinas botulimias, la única que me he hecho Y ES LA MEJOR CIRUGÍA QUE ME PUDE HACER EN LO QUE LLEVO DE VIDA, "LA CIRUGÍA INTERNA" me desintoxique de todo el cúmulo de veneno que vamos almacenando sin darnos cuenta la mayor parte del tiempo, limpie mi espíritu, purifique mi alma, sane mi corazón y libere a mi mente de ataduras, miedos, resentimientos, culpas, tristezas, etc. todos esos sentimientos que acaban con nuestra salud, alegría y vida, me desapegué de todo y renací, tengo una nueva oportunidad d vivir, lo que somos por dentro siempre se reflejará en nuestro exterior, así que agradezco me digan, me veo mejor, ME SIENTO MUCHO MEJOR Y FELIZ DE REFLEJARLO, al final todos vemos lo qué hay en cada uno de nosotros, somos espejos de todos, los invito a hacer lo mismo y construyamos nuestra mejor versión, DESPERTEMOS A LA CONCIENCIA, seamos honestos, trabajemos en asear nuestro interior que es lo más importante y partiendo de ahí, continuemos con el trabajo afuera, quitar la basura también de donde vivimos, dejar de quejarnos y hacer más por nuestro medio ambiente, por nuestros animalitos, nuestros jóvenes, niños y adultos mayores, nos integremos a la sociedad para colaborar en causas humanitarias, sociales y altruistas, sensibilizarnos al dolor humano nos vuelve a ser humanos, ya que nos convertimos en los peores monstruos para el planeta y la vida misma, encontrémonos y reencontrémonos con nuestra escénica y retomemos el AMOR PROPIO, al prójimo, a la vida, la naturaleza que tanto daño hemos causado a LA FAMILIA que es la base de nuestros VALORES y tesoro más sagrado, evolucionemos y revolucionemos este mundo empezando por modificarnos a nosotros mismos, la vida es maravillosa y nacemos para disfrutarla, VIVAMOS ANTES DE MORIR, NO al odio, SI AL AMOR!! ❤️ Gracias😘 DIOS LOS BENDIGA🙏🏻

