Ella confiaba en él, pero terminó con un disparo en la cabeza

Los hechos ocurrieron en South Ozone Park, Queens

NUEVA YORK – Luz Cuza, de 30 años de edad, tenía problemas con su novio Robert Rodríguez, también de 30 años, pero confiaba en que él no le haría daño, a pesar de sus diferencias.

Lamentablemente, el sujeto terminó matándola con un disparo en la cabeza, cuando ella estaba sentada en la esquina de las calles 147 y 133, en South Ozone Park, Queens, publicó el New York Post con base en información de fuentes policiales.

Era la madrugada cuando el hombre decidió visitar a la madre de su hijo, alrededor de la 1:00 a.m., pero se fue, y cuando volvió, una hora después, fue cuando le disparó a la Cuza, mientras estaba sentada.

Ray Garcia, hermano de la víctima, le dijo al diario que Rodríguez era conocido por llevar un arma de fuego y, a menudo, se jactó de ello, por lo que no se alarmó al ver el arma.

“No pensé en ello… Ella no dijo nada. Ella estaba sentada, confiaba en que él no le haría daño, es la madre de su bebé. La miré y le pregunté: ‘¿Qué estás haciendo?’, me dijo: ‘No creo que él vaya a hacer nada.’ Así que me fui a la casa”, dijo García.

Luego, cuenta, escuchó el disparo que terminó con la vida de su hermana, quien fue llevada al Hospital Jamaica, donde se declaró su muerte.

El sujeto escapar, pero luego fue detenido por elementos de NYPD.