Piden que la ONU interceda ante Administración Trump para que extienda el TPS

Inmigrantes de unos 10 países del mundo se han acogido a ese beneficio que caduca en seis meses

NUEVA YORK.- Desafiando el masivo operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones de las Naciones Unidas, cientos de inmigrantes neoyorquinos que se verían afectados por una eventual eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) anunciado por la Administración Trump, se hicieron escuchar este lunes, con la esperanza de que ese organismo internacional (la ONU) pueda interceder, evaluando el tema como de carácter humanitario.

Los defensores de inmigrantes, entre ellos grupos sindicales como el SEIU 32BJ, la New York Immigration Coalition, Make the Road New York y varios funcionarios elegidos hicieron coincidir la demostración con el inicio de la Asamblea General de la ONU, que inauguró el presidente Donald Trump.

Las organizaciones pro inmigrantes ratificaron su pedido a la Administración Trump de extender el TPS, el beneficio migratorio que permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos a los inmigrantes procedentes de países afectados por tragedias naturales, afectados por la violencia política o guerra civil. Muchas personas han vivido en el país durante décadas bajo este estatus, trabajando, comprando casas, criando familias y comenzando negocios.

“Recibir el TPS después que el huracán Mitch arrasó con Honduras cambió mi vida. Cada 18 meses he pasado los registros de seguridad y he pagado las cuotas para renovar el TPS, con gusto. Pero ahora tengo miedo, y al menos que haya una forma de conseguir permiso permanente para vivir y trabajar aquí, necesitamos el TPS para que nuestras familias puedan sobrevivir”, dijo Perla Canales, una miembro de la 32BJ y residente de Staten Island.

“Como una persona con DACA, y como hijo de un salvadoreño con TPS, conozco en carne propia el poder de salir de las tinieblas como inmigrante, y el riesgo que corremos cuando esa oportunidad es solo temporaria”, dijo Cristian Vásquez, que trabaja en el Central American Legal Assistance.

Alexander Morris, miembro de Make the Road New York y residente en Staten Island contó que vino a Estados Unidos desde Liberia justo antes que estallara la epidemia de Ebola.

“Luego que esto ocurriera, no pude volver a mi hogar. El TPS me permitió quedarme aquí seguro y me ayudó a conseguir un trabajo y un mejor futuro para mí y para mi familia. Hoy nos manifestamos para pedirle al presidente Trump que escuche nuestra voz y que extienda el TPS”, clamó Morris.

El TPS para la mayoría de los 10 países que actualmente lo tienen – El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudan, Somalia, Sudan del Sur, Siria, y Yemen – está por caducar en los próximos seis meses. Pero la ley requiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tome una decisión 60 días antes de la fecha límite para el programa de cada país y que publique su decisión en el Registro Federal.

A juicio de los manifestantes, mientras representantes de países de todo el mundo se reúnen para la Asamblea General de la ONU, es importante que se conozca en esos debates la situación de miles de inmigrantes.