Más de 3,000 “DACAmentados” serán beneficiados en este estado

Buenas noticias para los Dacamentados en medio de los duros momentos por los que atraviesan en la actualidad.

El gobernador del estado de Rhode Island, Gina Raimondo anunció un plan para pagar todas las cuotas de renovación para los beneficiarios del programa de Acción Diferida (DACA) dentro de su estado.

“Estoy orgullosa de anunciar una iniciativa para pagar las tasas de renovación DACA para cada soñador en Rhode Island que es elegible para solicitar la renovación del 5 de octubre”, twitteó Raimondo, quien dijo que el nuevo plan se basaría en un programa de $ 170,000 dólares.

I’m proud to announce an initiative to pay DACA renewal fees for every Rhode Island DREAMer who is eligible to apply for renewal by Oct. 5.

— Gina Raimondo (@GovRaimondo) September 18, 2017