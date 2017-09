Angélica María no esconde su edad, ni tampoco abusa de las cirugías

La eterna "Novia de México" revela que en el pasado sí recurrió al bisturí, pero hoy luce feliz con sus arrugas

En unos días llegará a los 73 años, pero Angélica María es de las que no esconden la edad ni tampoco abusa de las cirugías, pues prefiere lucir “amoladita” que desfigurada.

“Llega un momento en el que dices: ‘Ya voy a cumplir 73 años, ahora el 27 de septiembre, todo mundo lo sabe, bueno, mucha gente lo sabe. No me voy a quitar los años”, expresó Angélica María al diario Reforma.

“Trato de estar lo mejor posible, pero más de lo que debo hacerme, no. Una cirugía y quedar así (muy restirada) pues no quiero. Prefiero estar arrugada y amoladita, pero bien, siendo yo con mi cara“.

La cantante y actriz estuvo en Monterrey como parte de La Carava del Rock & Roll, que se presentó con tanto éxito que repetirán fecha en enero.

La actriz, quien debutara en el cine mexicano a los 6 años en películas como Pecado y Una Mujer Decente, confiesa que hace mucho se operó el rostro.

“Ya me hice yo mi arreglito una vez y quedé muy mona, fue hace ya bastante… Ya debería hacerme otro, pero ya no me lo voy a hacer“, asegura.

“Así ya me quedo. Ya para qué. Me siento bien, me siento joven porque tengo a mis nietos y soy la mujer maravilla y trepo y bailo y me disfrazo y me aviento por los suelos, y soy caballito y monstruo y bruja y soy todo con ellos”.

El ser abuela la ha dado mucha vitalidad, agrega, porque el par de nietos que tiene: Angeliquita y Daniel, hijos de Angélica Vale, la llenan de energía.

“Me ha dado mucha vida, también el seguir trabajando, el público me da tanto amor y eso es tan lindo. Creo que eso es lo que nos conserva”.

Pero a sus todavía 72 años luce muy bien físicamente y seguido se lo comentan quienes la ven en persona, dice.

“Yo les digo que año con año van perdiendo vista, por eso me ven cada vez mejor“, señala bromista. “Palito (Ortega) me regaña porque cuando alguien llega y me dice que estoy muy bien o bonita, yo le digo: ‘No, ya me llevó el diablo…’.

“Palito me dice: ‘Eso no lo hagas, Angélica, porque va a llegar el día en el que va a suceder’ y me da unas regañadas terribles. Entonces, (te respondo): ‘Así nací bella'”, afirma para luego preguntar a su amigo Palito, quien se encuentra a su lado: “¿Estuvo bien la respuesta?”.

La intérprete de “A Dónde Va Nuestro Amor” revela también que tiene años sin un hombre a su lado.

“No hay amor de pareja, hace muchos años estoy sola. Cuesta mucho trabajo estar sola. Yo nací para tener un compañero, soy una mujer a la antigüita, muy consentidora, tierna, cursi, romanticona, pero no ha llegado el hombre”, asegura.

“Y creo que a estas alturas ya no va a llegar, pero me lleno ese hueco leyendo, viendo cine y trabajando como desesperada“.

Angélica María, quien radica en Miami, estuvo en la televisión americana con la comedia Graves, protagonizada por Nick Nolte, en la que daba vida a una sirvienta.

“No hice carrera allá. Empecé a hacer una serie, era yo una sirvienta mexicana de un ex presidente republicano, y pues ahora la sirvienta mexicana de un ex presidente republicano ya no tiene sentido, entonces ya no sigo en la serie”, declara.

“La serie siguió, pero sin la sirvienta. Tengo dos proyectos (laborales) muy buenos, vamos a ver qué”.

