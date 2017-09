La salud es un derecho humano

Nueva York tiene que tomar el liderazgo para brindar cobertura médica

Como mujer, latina y demócrata, nunca he visto un a acción tan peligrosa en la política como el esfuerzo republicano de la abrogación de la Ley de Asistencia Asequible de este mes. La apertura de un debate en el Senado sobre una sexta parte de la economía sin un plan claro o una agenda, priorizó la ganancia política a corto plazo de una presidencia de fundada sobre las vidas de millones de estadounidenses.

Mientras que parece que el ACA es seguro por el momento, los neoyorquinos todavía miran con respiro, sabiendo que su seguro médico se basa en los caprichos de Donald Trump y su Congreso republicano.

En este clima, Nueva York no debe esperar a que el gobierno federal tome la iniciativa. En el sistema americano, los estados son los laboratorios de la democracia. Antes de que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, fuera aplicada en todo el país, muchos de sus principios básicos fueron implementado en Massachusetts como Romneycare.

En una época anterior, el Gobernador Al Smith de Nueva York fue pionero en las políticas de la década de 1920 como la compensación de los trabajadores, la reforma de las leyes de trabajo infantil y la vivienda subvencionada por el gobierno, preparando así el escenario para el New Deal.

Hoy en día, Nueva York tiene una oportunidad similar para liderar la nación. La atención sanitaria de un solo pagador es una de las diversas maneras de lograr cobertura de salud universal. Si bien respaldo la campaña para la legislación nacional “Medicare para Todos”, entiendo que las áreas del país pueden no estar listas para tomar esa inmersión, especialmente sin un modelo de trabajo ya existente a nivel estatal.

El Estado de Nueva York podría construir ese modelo de trabajo, mostrando a la nación que la cobertura de salud universal, no es un sueño poco realista, sino una realidad que ya existe en todo el mundo. Cuando estaba embarazada de mi hijo Benji, yo estaba entre trabajos y sin seguro de salud. Mientras estaba embarazada de seis meses, tuve que ir de un hospital a otro para encontrar un lugar donde pudiera recibir atención médica. Esta historia es mucho menos grave que muchos otros. Sin embargo, nunca entendí cómo en la ciudad más rica del país más rica de la historia del mundo, muchas personas no pueden acceder a la atención médica básica. En 2016, 800,000 residentes del Estado de Nueva York no tenían seguro, o 7% de los residentes del estado.

Como latina, esto es especialmente extraño porque hay varias naciones latinoamericanas en la puerta de los Estados Unidos que parecen haber resuelto en gran medida este problema. Chile, por ejemplo, un país con alrededor de 17 millones de personas (el Estado de Nueva York tiene alrededor de 19 millones). Con un PIB que es de alrededor de un tercio de los 1,2 billones de dólares del Estado de Nueva York, Chile logra cubrir al 96,5% de su población a través de un “sistema mixto”, donde el plan de salud administrado por el gobierno cubre la mayoría de las personas. Con algunas reformas significativas para hacerla más eficiente, este sistema se ha mantenido relativamente sin cambios desde la década de 1950s.

Los seguros privados han tenido más de 60 años para “innovar” un trato mejor que el sistema nacional, y aún el 73% de los chilenos reciben su seguro del gobierno. Además, Chile tiene una esperanza de vida más alta que Estados Unidos a pesar de sus mayores índices de pobreza y economía menos poderosa.

Como ex organizadora de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, he pasado mucho tiempo en hospitales que trabajan con proveedores de atención médica. Una de las quejas que oí una y otra vez fue que el tiempo y la energía requeridos para navegar por la burocracia de las compañías de seguros, obstaculizaban lo que las enfermeras realmente querían hacer: cuidar a la gente.

La burocracia a menudo se asocia con el gobierno, pero en el sector de la salud, que es el sector de seguros privados, que impone barreras de papel, reglas y reglamentos y árboles interminables de teléfonos, todos dedicados al racionamiento de la atención médica para aquellos que pueden pagarlo . Los sistemas administrados por el gobierno, sin embargo, tienen un objetivo: mantener a los contribuyentes vivos, saludables y productivos (y por lo tanto continuar pagando impuestos). ¿Por qué suponemos que es un mejor uso del dinero de los contribuyentes, para subsidiar a una corporación con fines de lucro que usar ese dinero para proporcionar acceso directo a la atención médica?

Ya es tiempo de que el estado de Nueva York reconozca el potencial transformador de una idea simple: que la salud es un derecho humano. Hay muchos caminos hacia adelante para esa idea. Sistemas como el de Chile, que combinan eficiencia pública y empresa privada, sistemas como el de Gran Bretaña, donde los médicos son pagados por el gobierno nacional, y sistemas como el New York Health Act, una propuesta de un solo pagador que ha aprobado varias veces la Asamblea de Nueva York y que crear un solo plan de seguro de salud del Estado de Nueva York.

Estados Unidos es un país excepcional en muchos aspectos, y sin ese excepcionalismo mi madre no me habría traído en busca de una vida mejor. En esta área, sin embargo, Estados Unidos podría aprender algo de sus vecinos del Sur, y Nueva York podría liderar el camino.

(Marisol Alcántara es senadora estatal de Nueva York)