Trump bloquea en Twitter a paciente con cáncer terminal por esta perturbadora razón

No es la primera víctima de los bloqueos del presidente Trump

Otro insólito caso envuelve al presidente de Estados Unidos y sus seguidores en las redes sociales.

Donald Trump bloqueó en Twitter a una mujer con cáncer terminal después de criticar el último intento del presidente por derogar y remplazar el Obamacare.

Laura Packard, que tiene un avanzado Linfoma de Hodgkin en estado de metástasis, descubrió la perturbadora razón del presidente para bloquearla de Twitter poco después de que publicó su oposición al nuevo proyecto de ley sanitaria, el cual se espera se vote la próxima semana en el Congreso.

La nueva versión para derogar y remplazar el Obamacare fue presentada por los senadores republicanos Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y Bill Cassidy, de Louisiana, el cual ya ha levantado fuertes crítica de diversos sectores.

I have stage 4 Hodgkin’s lymphoma. 1st chemo today. Obamacare is literally keeping me alive & can get me cured. If it survives. #SavetheACA — Laura Packard (@lpackard) May 4, 2017

“Trato de mantenerlo informado con hechos cada pocos días o así”, dijo Packard en Twitter. “A lo mejor no le gustan los hechos”.

Omg. The President of the United States just personally blocked me. pic.twitter.com/MgLfwufOXC — Laura Packard (@lpackard) September 20, 2017

La mujer agregó que el bloqueo del presidente Trump no le impedirá que siga criticando el proyecto de ley, que según ella y muchas organizaciones civiles y médicas dicen que va a ser desastroso para millones de pacientes en Estados Unidos.

“Querido @realDonaldTrump puedes bloquearme pero no voy a ninguna parte”, dijo, agregando que está orgullosa de haber sido bloqueada por el presidente.

Some questions might be answered (like why do I have Obamacare etc) here: https://t.co/zSWZ2rUvvC — Laura Packard (@lpackard) September 22, 2017

El Presidente está actualmente siendo demandado por un grupo de la Primera Enmienda después de bloquear a u numeroso grupo de personas en sus redes sociales.

El Instituto Knight First Amendment dice que el Twitter del presidente es un foro público, y Trump está coartando los derechos de libertad de expresión al bloquear a sus críticos sobre la base de sus opiniones políticas.