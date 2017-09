Se pelea con “cliente” de su bodega en Harlem y termina acusado de asesinato

El hombre que llegó al establecimiento pidiendo comida habría atacado al empleado Ahmed Hafeed primero

NUEVA YORK – Un empleado de bodega en Harlem fue acusado de asesinato no premeditado, tras ser arrestado por el apuñalamiento de un hombre con quien mantuvo una discusión en el establecimiento el viernes.

Ahmed Hafeed, de 22 años y origen yemení, fue arrestado y acusado anoche. Según la Policía de Nueva York (NYPD), el empleado fue captado por cámaras de seguridad cuando apuñalaba a un hombre de 46 años en el pecho, luego de una disputa. La víctima, a quien no han identificado, fue llevado al hospital Harlem, donde lo declararon muerto.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue apuñalada tras haber visitado A&S Candy Grocery de la calle 145, cerca de la avenida Lenox, en dos ocasiones ayer. En su primera visita, a eso de las 7 a.m., la Policía dijo que la víctima -quien estaba con otro sujeto- pidió que le dieran comida gratis y amenazó a los trabajadores de la bodega cuando le dijeron que no.

Ambos regresaron más tarde, a eso de las 9 a.m., lo que desencadenó el evento fatal. La persona que murió atacó con un cuchillo al yemení mientras éste se encontraba tras el mostrador. Fue entonces cuando el trabajador agarró un cuchillo y corrió tras el dúo hasta el exterior, donde los confrontó e hirió al empleado, de acuerdo con los reportes. Se desconoce si el otro involucrado -cuya identidad también se desconoce- fue procesado criminalmente.

Ali Naji, gerente de la bodega, dijo a NBC4 que la víctima apuñaló a Hafeed en una mano. Naji no estuvo presente en el momento de la pelea. Imágenes de seguridad obtenidas muestran cómo los dos hombres forcejean en las afueras de la bodega.