Target: $15 la hora a partir de 2020

La subida en la cadena comercial empieza escalonadamente en octubre con un alza de $11 la hora

Miles de empleados de Target en todo el país van a recibir una subida de sueldo el próximo octubre. La gran cadena comercial anunció el lunes que subirá el salario de de sus empleados a partir del próximo mes a un mínimo de $11 la hora que llegará a $15 a finales de 2020.

La empresa no ha dicho cuántos de los más de 320,000 trabajadores experimentarán la subida ni cuánto le costará pero de momento se sabe que incluye a los 100,000 temporales que contratará para la temporada de compras de finales de año.

A los trabajadores de la ciudad de Nueva York este anuncio no les cambia la vida porque las empresas de más de 11 empleados ya están obligadas a pagar por la ley del estado $11 la hora desde principios de este año. A partir del 1 de enero de 2018 cobrarán los $15.

No obstante, para los trabajadores de esta tienda en el resto del estado el aumento llega antes de lo planteado por la Administración de Andrew Cuomo que planificaba la subida a los $11 en enero del año que viene en el caso de Long Island y Westchester y en enero de 2019 para los que no trabajan en estas zonas ni NYC. Los $15 se van a hacer esperar más aún y no está previsto que lleguen a todos los rincones del Empire State por lo que los trabajadores de Target tienen seguro este ingreso en algo más de tres años.

En California, donde el mínimo es de 10.50 se llega a los $11 a la hora el año que viene y a los $15 en 2022. En Los Ángeles, el mínimo es ya de $12 para empresas de más de 26 empleados y se llegará a $15 en 2020 y 2021 en el caso del condado.

No es la primera vez que Target se desmarca del salario mínimo federal (que sigue siendo de $7.25 la hora desde 2009) puesto que ya lo subió $9 en 2015. Otros centros comerciales, como Wal Mart también han han dejado atrás el mínimo que no actualiza Washington, aunque si muchas ciudades y estados. Otros comercios populares como Costco e Ikea llevan años de ventaja en este sentido con unos salarios y beneficios más competitivos para sus empleados.

El anuncio de Target coincide con una sostenida mejora del mercado laboral en los últimos años y un sector comercial que tiene muchos retos ante sí (competencia del comercio electrónico sobre todo) pero que sigue contratando personal y tratando de retener a los que tiene para mejorar la experiencia de compras de los clientes mientras amplían su estrategia digital. Competir por los mejores empleados o los ya entrenados en un mercado en el que las ofertas y demandas de empleo están muy igualadas no puede más que reflejarse en una mejora de las condiciones laborales que se dan a sus plantillas.