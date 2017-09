Así reaccionó Maribel Guardia tras su nominación en los Grammy Latino

La costarricense está nominada en la categoría de mejor álbum de banda por su disco ‘Besos Callejeros’

La actriz y cantante Maribel Guardia fue sorprendida por su esposo Marco Chacón cuando le informó que estaba nominada en los premios Grammy Latino.

Guardia confesó como su esposo le dijo de este acontecimiento muy importante para su carrera

“¿Puedes creerlo? ¡Estamos nominados!”. Y le digo: “¿A dónde? Y ya tenía yo un montón de mensajes de felicitación. Se siente muy bonito tener un estímulo para hacer las cosas bien”.

La producción a la que es acreedora de la nominación mejor álbum de banda es por ‘Besos Callejeros’ el cual fue grabada por Tico Sounds una pequeña disquera fundada por su esposo y lanzado en el mes de julio.

“Se siente muy bonito cuando te nominan con grandes empresas como Universal y Sony. Me parece lindo saber que siempre los sueños se pueden hacer realidad y que no hace falta tener mucho dinero porque ahora se puede competir con grandes disqueras si haces un buen material, no es tan fácil grabar banda, es un sonido de mucha tradición mexicana y al hacerlo bien, da gusto que podamos competir en los grandes niveles”, agregó Guardia.

La cantante compite con grandes bandas y producciones muy reconocidas en el medio como lo son La Banda El Recodo, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga y el Chapo de Sinaloa.

Los Grammy Latino se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.