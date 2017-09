Por esta razón Aerosmith canceló varios de sus conciertos

Steven Tyler tuvo que viajar de urgencia a los Estados Unidos por problemas de salud

Aerosmith no tocará en la ciudad de Rosario, Argentina el próximo martes 3 de octubre. El cantante de la banda, Steven Tyler, tuvo que solicitar asistencia médica tras su show en San Pablo, Brasil por causas que aún no fueron reveladas. Los médicos aconsejaron que el vocalista guardara reposo y no continuara con el resto de la gira. De esta manera la banda de Boston, que días atrás tocó en Rock in Rio, canceló sus presentaciones en Curitiba, Santiago de Chile, México y Rosario.

El propio Steven Tyler se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter:.

“A toda Sudamérica… Brasil, Chile, Argentina y México: lo siento mucho y siento que los he decepcionado -comentó el cantante-. No estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas luego del concierto en San Pablo. Por favor no se preocupen. No estoy en una situación de peligro pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato. Prometo que volveré. Lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows. Como dicen, «los humanos hacemos planes y Dios se ríe». Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto”, finalizó.