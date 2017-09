Trump confiesa haber conseguido a Melania por el ʺprecio correctoʺ

Grabaciones revelan al "verdadero" Donald Trump

Más de 15 horas de grabaciones en las que el magnate neoyorquino Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos, habló con el presentador de radio Howard Stern está causando todo tipo de revuelo.

En las conversaciones que van desde 1993 hasta agosto de 2015 se puede oír a Trump hablando vulgarmente sobre sus distintas esposas e hijos, así como ventilar todo tipo prácticas en la que el magnate se ha afianzado. Como la de manosear a las mujeres, comportamiento que quedó en evidencia con la polémica cinta de Access Hollywood en la que Trump hace alarde de la forma en que acosa a las mujeres.

Las conversaciones que llegaron a las manos de Newsweek son un compendio de entrevistas con la celebridad de la radio Howard Stern, quien se había negado a reveler estas grabaciones durante la campaña presidencial debido al polémico y vulgar contenido de las palabras de Trump.

En las entrevista Trump discute su vida sexual con sus esposas incluida Ivana y Melania Trump, la actual primera dama de los Estados Unidos.

En una conversación del 11 de noviembre de 1999, Trump llamó para pregonar un próximo combate de boxeo en el casino Taj Mahal, a continuación, habló de Melania y su primera cita.

Stern: ¿Cómo se conocieron con la supermodelo?

Trump: La conocí en una gran fiesta en Nueva York. Y ella estaba allí junto con otras supermodelos, y me dio la bienvenida a todas ellas, pero yo dije, ella es la más bella.

Stern: Wow.

Trump: Y ella es considerada hermosa por las otras chicas. Me refiero a que, ella es realmente considerada la más bella, pero ella está más allá de la belleza, ella es una persona muy agradable.

Stern: Y ¿apestabas de la resaca en la primera noche?

Trump: Yo no lo hice bien con ella la primera vez.

Stern: No es cierto.

Trump: No, no estaba funcionando. Todo esto no funcionaba la primera noche.

El 24 de mayo de 2002, Trump se refirió a conseguir a Melania por el “precio justo”.

Stern: Ella debe ser buena en la cama. Ella debe tener la magia …. Ella tiene que hacer algo.

Trump: Bueno, la dejé hacer publicidad allí porque la conseguí por el precio correcto, Howard [refiriéndose a Melania en una valla publicitaria en la Ciudad de Nueva York].

Stern: Usted debe estar volviéndose loco.

Trump: Realmente hizo un buen negocio. Ella salio en las vallas publicitaria, y lo tengo por el precio correcto.

Stern: ¿Alguna vez la ha manoseado en público?

Trump: Sí.

Stern: Sí. yo sé.

Trump: Estoy muy bien educado, en realidad, y casi siempre estoy muy por la mitad.

En abril del año pasado, Trump explicó que las conversaciones con Stern eran simplemente por diversión. “Nunca anticipé lanzarme a la política ni ser un político, por lo que podría divertirme con Howard en la radio”, dijo Trump.