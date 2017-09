FEMA dice que no le fallaron a Puerto Rico tras el paso de María

Alejandro De La Campa, director de la agencia en la isla dijo que no salieron a la calle hasta el sábado luego del ciclón, cuando las condiciones del tiempo eran seguras

Cuando se le pregunta al director de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias en Puerto Rico y el Caribe (Fema, por sus siglas en inglés), Alejandro De La Campa, si fallaron en la preparación para afrontar el azote del huracán María, la respuesta es un contundente no.

En entrevista con El Nuevo Día, De La Campa destacó que el huracán María “podría pasar a ser el más grande en la historia de los Estados Unidos”.

¿Cómo explicar que la ayuda de Fema no llegó tan rápido como mucha gente esperaba?

Vamos a explicar eso. Desde antes de Irma y María, yo he venido diciendo que tenemos el Departamento de la Defensa. Irma nos afectó con el personal que teníamos del (Departamento) de la Defensa. Afectó grandemente a Vieques y Culebra. Por lo tanto, hasta tanto no pase el evento, uno no sabe qué va a requerir. Nosotros -en todo momento- hemos tenido entre alrededor de 300 a 400 personas del Ejército con nosotros más personal de búsqueda y rescate. Antes de Irma y de María, o sea, que nosotros empezamos con una base para responder. O sea, que en todo momento hemos tenido personal de la Defensa. Con lo que tuvimos aquí para Irma dio y fue más que suficiente. Ocurre María, un categoría 5 que impactó toda la isla. Aun cuando nos impactó nadie sabía cuál era el daño a través de toda la Isla. La Autoridad de Energía Eléctrica determinó posteriormente que había destrucción total en términos de la electricidad. Las telecomunicaciones lo mismo. No fue hasta el sábado (después del huracán) que las condiciones del tiempo están seguras como para poder salir en helicóptero y a la calle que pudimos ver qué había pasado. Hemos llegado al punto, que a base de la información que nos ha dado la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la AEE que tenemos que aumentar la capacidad de lo que tenemos. Eso no se podía saber al momento del huracán. Y para Irma lo que teníamos, las 300 a 400 personas militares dieron más que suficientes.

¿No era previsible que con la trayectoria de María el impacto iba a ser mayor?

Podía ser, pero no sabíamos cuánto la infraestructura iba a aguantar. Ha dejado incomunicado a todo Puerto Rico. Nunca Puerto Rico había vivido un evento de esta magnitud y estamos adaptándonos a esa situación. Por lo tanto, ahora mismo ya tenemos más de 4,000 militares que nos van a estar ayudando en la distribución de comida y agua.

Para mucha gente es difícil o imposible entender eso cuando asocia a Fema con la agencia experta en manejo de desastres, ¿cómo explicar esto?

“Sencillo. Este desastre podría pasar a ser el más grande en la historia de los Estados Unidos”.

¿Fema estaba preparado para eso?

¿Hay alguien preparado para un evento de esta (naturaleza)? Tenemos que ser justos cuando hacemos estas preguntas porque nosotros nos preparamos para desastres catastróficos. El reto que tiene Puerto Rico es que somos una Isla que eso no lo tiene Texas ni Florida. La condición de Puerto Rico hace algo que posiblemente este desastre sea peor que Katrina, Harvey e Irma en la Florida porque aquí no hay carreteras que nos puedan venir a ayudar con camiones. Si fuésemos parte de Estados Unidos continentales aquí hubiesen llegado miles y miles de camiones con ayuda así que es una combinación de desastre catastrófico. Los puertos estuvieron cerrados por varios días, los aeropuertos también y las cantidades que se puedan traer es lo que caben en las barcazas.

Entonces en términos de logística, ¿no era previsible que trajeran más ayuda aérea antes del huracán?

Nosotros tomamos eso en consideración. No ha sido suficiente lo que traimos. Hace más de 20 años que no sufríamos un evento atmosférico. La semana anterior habíamos sufrido a Irma.

Tomando en consideración lo sucedido, ¿falló Fema, cómo lo evalúa?

“No, yo no encuentro que falló Fema. Yo creo que nosotros tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Yo no creo que es el momento de decir quien falló y no falló. Si vamos a ver aquí se ha promovido en el plan de emergencia familiar que las familias tienen que estar preparadas para las primeras 72 horas. ¿Cuántas lo están? ¿Cuántas tenían comida, cuántas tenían un plan familiar? Nosotros estamos en apoyo al gobierno municipal, luego el gobierno estatal y luego el gobierno federal. O sea que yo no encuentro que hemos fallado. Yo lo que puedo decir es que este evento es tan catastrófico como cualquiera de los más grandes que ha tenido Estados Unidos y que el vivir en una isla y no tener las carreteras para traer rápidamente todos los recursos nos ha afectado porque incluso las barcazas toman par de días (en llegar).

¿Qué le dice a esos alcaldes y miembros de comunidades que alegan que nos les han llegado los suministros?

Nosotros seguimos trabajando con ellos. Podemos decir que hemos llegado a los 78 municipios. Seguimos llevándoles comida. A la misma vez, para facilitar la distribución, hemos abierto los 11 centros regionales (de distribución) donde los municipios pueden ir a recoger.

Inicialmente se dijeron que eran 12 a tono con las armerías de la Guardia Nacional.

Son 11 por una cuestión de logística. Una de ellas entiendo que sufrió daños. Se están cubriendo todos los municipios

Se han distribuido dos millones de litros de agua en apenas tres días.

Cuando usted dice que ha llegado a todos los municipios, ¿no significa que ha llegado a todas las comunidades de los municipios?

Oh definitivamente. Por eso es importante y llevamos los comestibles a los municipios y ellos se encargan de distribuir porque ellos son los que saben. Eso es un buen punto. Voy a dar un ejemplo fui con el gobernador (Ricardo Rosselló) y con el exgobernador Alejandro García Padilla a Coamo. Fuimos en helicóptero. El exgobernador paró cinco carros de la carretera en uno de los lugares donde aterrizamos y nos dieron transportación a varios lugares de Coamo y se llevó asistencia. Nunca vimos al alcalde de Coamo, (Juan Carlos García Padilla) porque él estaba ayudando a unas comunidades.

¿Cuándo estiman que habrán llegado a todas las comunidades?

Eso es difícil de predecir. Eso hay que preguntárselo a los municipios. Ahora mismo el plan -como se ha establecido- es que los municipios son los que están buscando las comidas o sea, que ya nosotros no estamos yendo a los municipios como tal excepto aquellos municipios que nos han dicho que no tienen capacidad de transporte y hemos ido ya a más de 30.

¿Cuándo entregan toldos?

Mañana (hoy) esperamos empezar la instalación de los toldos a través de toda la Isla. Mañana (hoy) está planificado empezar.

¿Por qué no se hizo antes cuando hay reclamo de gente que resguardaron unas pocas de propiedades y las han perdido por la falta de un toldo?

Una vez empecemos, se va a estabilizar. Lo que estamos pidiendo un poco es paciencia. Todos estamos viviendo lo mismo. Ya hemos dado casi $30 millones de dólares a las familias le han llegado millones dos de litros de agua. Estamos ayudando. Estamos dentro de la perspectiva de que esto es un desastre catastrófico nunca vivido en Puerto Rico.

¿Puede la gente entender ese pedido de paciencia?

“Lo que puedo decir es que vamos a seguir trabajando arduamente con la capacidad y la logística que tenemos. Hemos aumentado considerablemente el personal del Ejército así que en los próximos días se verá bastante el progreso. La realidad es que aquí hay progreso diariamente.

¿Pudiésemos esperar, tras el paso del huracán, nuevas regulaciones o requisitos de Fema en cuanto a construcción?

Definitivamente e implementarlo. Nosotros podríamos estarlo implementando en el futuro cercano y construyendo hogares nuevos. Lo hicimos luego de Georges (1998) donde construimos sobre 1,500 hogares nuevos en cemento y en áreas fuera de alto riesgo.

(Por Gloria Ruiz Kuilan)