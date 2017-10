Lolita Cortés y Sergio Goyri se dan tremendo agarrón en ‘Bailando Por un Sueño’

La actriz fue invitada como crítica del reality y desde el principio de la emisión desató polémica

La imagen de juez implacable que ha caracterizado a Lolita Cortés salió a relucir durante la semifinal de ‘Bailando por un Sueño’.

La actriz fue la crítica invitada del reality y desde el principio de la emisión desató la polémica luego de juzgar negativamente la coreografía de Sergio Goyri y su compañera Melissa, quienes bailaron al ritmo del tema “Torero”, de Chayanne, pero a la hora de calificar, Cortés acusó al histrión de no comprometerse con el baile.

“Está muy ofendido (Goyri), pero lo siento muchísimo, yo no puedo hablar de su carrera, no soy una persona que haya seguido su carrera como tal, sólo puedo hablar de lo que vi en el escenario.

“Definitivamente si haces un comparativo entre ‘Torero’ de Chayanne y ‘Torero’ que vimos aquí, pues nos dejó mucho que desear”, declaró.

La estrella del teatro musical criticó que los participantes se escuden al decir que no son bailarines y que tratan de hacer su mejor esfuerzo, pues ella les replicó que nadie los había obligado a entrar a la competencia, por lo tanto tenían que dejar el alma en el escenario para cumplir el sueño de su pareja.

“Lo que quiero que entiendan es que no solamente estamos buscando el talento como en otros realitys shows, estamos tratando de cumplirle el sueño a una persona que está tratando de que se vuelva realidad, agregó la intérprete.

Bravo Lolita Cortés x calificar justamente al señor. Curioso que la Josa y María apenas noten que Sergio no baila #BailandoPorUnSueño — Yisus S. (@yisuss_s) October 2, 2017

#BailandoPorUnSueño AL FIN ALGUIEN LE DICE SUS COSAS A GOYRIIIII — SIR🌮 (@SirBannana) October 2, 2017

Goyri aceptó que a los jueces no les guste su forma de bailar, pero no está dispuesto a escuchar que le digan que no está comprometido con el proyecto.

“Cuando se meten en lo personal, no le doy entrada a nadie“, reviró el actor.

POR: Arturo Perea

