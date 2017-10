Maléfica 2 ya tiene director

Sin Brad Pitt, Angelina debe trabajar más

Angelina Jolie estará en la segunda parte de la cinta Maléfica, la cual tiene nuevo director. Joachim Ronning, quien recientemente dirigió el filme “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales“, está en negociaciones para dirigir este nuevo proyecto de Disney, según reveló Deadline.

Las grabaciones de la película empezarán en el primer trimestre de 2018. Pero, aún no se ha revelado cuál será el guión de esta historia. Angelina Jolie reveló que formará parte de la secuela hace algunos meses atrás, y también recaló que es su momento de volver, ya que ahora “Soy el sostén de la familia“, en referencia a su divorcio con Brad Pitt.

La primera entrega de esta producción, que se estrenó en 2014, recaudó $758.5 millones de dólares a nivel mundial.

El poder intérpretativo de Angelina le ha valido que Universal Pictures también dirija sus atenciones hacía ella. Para que se integre al mundo del “Dark Universe“, en donde la quieren como la novia de Frankenstein. Pero por más tentadora que sea la oferta, la actriz la ha rechazado, según reveló el portal espinof.com.

La cadena abrió las puertas del “Dark Universe” con la producción de “La Momia”, película protagonizada por Tom Cruise, este 2017.